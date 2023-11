Nieuwe Toyota Camry heeft een hele grote muil

Niemand heeft deze Toyota Camry ooit verteld om zijn commentaar voor zich te houden aan de grote muil te zien.

De Toyota Camry in Nederland kun je het beste beschrijven als een dwaalgast. De auto werd na een carrière in Europa in de vroege jaren ’00 een beetje overbodig door de Avensis die wat meer op ons gericht was. De realiteit is op zich grappig: de Avensis is niet meer onder ons en de nog steeds wat Amerikaans georiënteerde Camry kun je gewoon weer bestellen. Je mag kiezen uit alle beschikbare motoren, zo lang het maar de 2.5 liter viercilinder HEV is.

Voorbeeld volgen

De VS, waar de Toyota Camry nog steeds razend populair is, volgt dat voorbeeld met de gloednieuwe ‘2025’ Toyota Camry. De 3.5 liter V6 gaat eruit, evenals de verrassend sportieve Camry TRD. Enkel nog de viercilinder hybride dus. Daar komen we zo even op terug, want de nieuwe Camry ontvangt ook een flinke facelift.

Toyota Camry facelift

De Toyota Camry integreert namelijk de ‘hamerhaai’-designtaal in de voorkant van de sedan. Ook al zitten de koplampen op dezelfde plek als voorheen, ze vallen nu iets anders in de bumper. Samen met de C-vormige dagrijverlichting en nieuwe bumper valt de Camry daardoor in toon met auto’s als de Prius en C-HR. Wel moet je op de koop toe nemen dat Toyota meedoet met de grote grille-hype, waardoor de Camry zoals gezegd wel een grote muil krijgt. De grille gespoten in carrosseriekleur probeert het te verbloemen, tevergeefs.

De achterzijde lijkt meer op de huidige Camry, met optioneel zelfs een zwart stuk tussen de achterlichten om een soort lichtbalk die geen licht geeft te vormen. Ook zien we voor het topmodel XSE nog steeds een optioneel two-tone ontwerp met een contrasterend dak.

Interieur

Toyota’s exterieurdesign is dik op orde, de recente interieurs kunnen qua moderniteit nog wel wat werk gebruiken. Een elegantere oplossing voor de schakelknots, bijvoorbeeld. Nou zijn wij absoluut niet tegen fysieke knoppen vanuit een ergonomie-perspectief, maar een knoppenbrij van plastic knopjes (zoals op het stuur) toont wel aan dat ook daar designtechnisch betere oplossingen voor zijn. Standaard krijg je een 7 inch digitale tellerbak en een 8 inch scherm in het midden, optioneel worden die beide 12,3 inch groot. Dat is dan wel weer lekker modern en ook de ondersteuning voor draadloos Apple CarPlay/Android Auto is fijn. Middels de Toyota-app fungeert je telefoon als sleutel.

Motor(en)

Om even terug te komen op het motorenaanbod van de nieuwe Toyota Camry: ook in de VS dropt Toyota elke motor behalve de 2.5 liter HEV. De Camry V6 is dus exit en wij durven niet te zeggen dat ‘ie ooit terugkomt. De 2.5 levert met voorwielaandrijving 225 pk, met vierwielaandrijving zelfs 232 pk. De 2.5 is dezelfde als die we kennen, maar de elektromotoren zijn compleet herzien voor meer efficiëntie. Nog steeds is de bak een eCVT en dat is je enige optie.

Prijzen worden in een later stadium bekend gemaakt. Gezien het feit dat de Toyota Camry zo lang nog in Europa geleverd wordt, zou je zeggen dat wij deze nieuwe versie ook zouden krijgen. Al is dit wel het ideale moment om een auto met niet denderende verkoopcijfers een natuurlijk einde te bezorgen. In de VS lusten ze er wel pap van, daar is het nog steeds de best verkochte sedan.