Nieuwe Quattroporte wordt een Porsche Taycan-rivaal

De Quattroporte krijgt een opvolger, maar die zou wel eens tegen kunnen vallen…

Als we het over de Maserati Quattroporte hebben denk je waarschijnlijk vooral aan de vijfde generatie. Dat blijft toch de gaafste generatie. Deels vanwege het design, maar vooral vanwege de magistrale Ferrari-V8. Daarmee kan de Quattroporte met de E60 M5 wedijveren om de titel ‘best klinkende sedan aller tijden’.

De huidige Quattroporte wordt nog steeds met een V8 geleverd, maar die klinkt toch een stuk minder spectaculair. We hebben vandaag goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat er een nieuwe Quattroporte komt. Het slechte nieuws is dat die gegarandeerd níet beter gaat klinken dan de huidige.

Je kon het natuurlijk al raden, maar de nieuwe Quattroporte wordt volledig elektrisch. En ook echt alléén elektrisch. Waar je bij de nieuwe GranTurismo en Grecale nog kunt kiezen uit een verbrandingsmotor en een elektromotor, zal de nieuwe Quattroporte altijd elektrisch zijn.

Dit heeft ook consequenties voor het design. De ontwerpers hoeven geen rekening te houden met een verbrandingsmotor. Daarmee kunnen ze ook de traditionele proporties overboord gooien, als ze dat zouden willen.

Het lijkt erop dat ze dit ook daadwerkelijk gaan doen. Grote baas Davide Grasso belooft namelijk dat de nieuwe Quattroporte een “disruptive design project” wordt. Daarmee kiezen ze dus duidelijk voor een andere koers dan bij de GranTurismo, die (gelukkig) heel traditioneel is vormgegeven

De Quattroporte blijft nog wel een sedan, maar de kans bestaat dus dat de auto ‘bijzondere’ proporties krijgt á la Mercedes EQS. We hopen van niet, maar de woorden van Grasso lijken wel in die richting te wijzen.

De elektrische Quattroporte zal niet alleen de huidige Quattroporte vervangen, maar ook de Ghibli. Je moet wel een Quattroporte-prijskaartje verwachten, want Maserati wil geen massaproduct neerzetten. De eerlijkheid gebied te zeggen dat dit waarschijnlijk ook niet zou lukken, al zouden ze willen.

De elektrische Quattroporte zal naar verwachting volgend jaar zijn opwachting maken. Eerst zijn nog de elektrische GranTurismo en Grecale aan de beurt, die beiden nog niet in de Nederlandse prijslijsten staan.

Bron: Autocar