Gelukkig: elektrische Quattroporte gaat er niet uitzien als een EV

De V8 gaat eruit, maar Maserati blijft gelukkig nog wel mooie auto’s bouwen. Dat is ook wat waard.

Waar Ferrari nog geen haast maakt met elektrische auto’s, wil Maserati dat wel gaan doen. Dat is op zich niet zo vreemd, want Maserati is een beetje het Italiaanse Porsche: het is een sportwagenmerk, maar ze bouwen vooral SUV’s en sedans. En die moeten langzamerhand elektrisch worden.

Wat wel een beetje lastig is: de motor was nu juist wat Maserati’s altijd zo gaaf maakte. De V8 die in GranTurismo en de Quattroporte lag kan tot de best klinkende motoren ooit gerekend worden. De vraag is dus: wat blijft er nog over van het Maserati-DNA als het een elektrisch merk wordt?

Één ding wat Maserati in ieder geval nog heeft is fraai design. Zo is de GranTurismo Folgore een van de mooiste EV’s, om de eenvoudige reden dat de GranTurismo er niet uitziet als een EV. Daar is ook een praktische reden voor: de GranTurismo wordt nog met V6 geleverd.

Dat geldt echter niet voor de nieuwe Quattroporte. Dit wordt de eerste Maserati die uitsluitend als EV op de markt komt. En daarom is er geen reden meer om de auto een fraaie, lange motorkap te geven. Dat roept de vraag op: wordt het straks niet een of andere raar geproportioneerde EV?

Eerdere uitspraken van CEO Davide Grasso deden het ergste vrezen, maar Bernard Loire, de commerciële baas bij Maserati, kan ons nu geruststellen. Tegenover Auto Express zegt hij dat de elektrische Quattroporte er totaal niet uit gaat zien als een elektrische auto. We kunnen dus gewoon een fraaie Italiaanse sedan verwachten.

De elektrische Maserati Quattroporte moet het op gaan nemen tegen de Porsche Taycan en de pas onthulde Lotus Emeya. De Maserati verschijnt wel iets later ten tonele dan deze modellen: de nieuwe Quattroporte komt pas in 2025.

Via: Auto Express

Met dank aan AI voor de headerfoto