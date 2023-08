Hè hè: Brabus doet weer waar ze goed in zijn

Gewoon een enorme twaalfcilinder limo met alle mogelijke luxe. De Brabus 850 Maybach is zoals het heurt dus.

Fabrikanten en tuners moeten tegenwoordig ook buiten hun veilige zone opereren. Denk aan Lotus, dat een milieuvriendelijke en commercieel interessante elektrische crossover van 2.700 kg moet verkopen, want die wagentjes van 800 kilogram waren een misdaad tegen de mensheid.

Ook tuners moeten ze zich aanpassen. Zo kun je bij Brabus terecht voor een aangepaste en verbeterde Tesla, bijvoorbeeld. Ook de Mercedes EQS kun je bij Brabus laten aanpakken.

Brabus 850 Maybach

Maar wat je wil van Brabus is een écht snelle Autobahnstormer. Eentje die veel te groot, veel te luxe en iets te luid is. Eentje met twaalf cilinders, want een V8 is simpelweg te ordinair. Gelukkig is dit de Brabus 850 Maybach. De basis is de Mercedes-Maybach S650 4Matic. Dit is de laatste Mercedes met een V12 en zoals jullie weten, kan Brabus daar uitstekend mee overweg.

De motor van de Brabus 850 Maybach is flink onder handen genomen. Zo is de cilinderinhoud gestegen van 6 naar 6.3 liter. Het resultaat is 850 pk en 1.400 Nm. Dat laatste getal heeft Brabus begrensd naar 1.100 Nm, omdat de 9G-Tronic transmissie en het 4Matic vierwielaandrijvingssysteem het simpelweg niet kunnen verwerken.

De prestaties zijn uiteraard bijzonder indrukwekkend te noemen, want in 4,1 seconden zit dit apparaat al op de 100 km/u. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Voor een Brabus lijkt dat vrij bescheiden, maar vergeet niet dat de standaard S680 al 2.350 kg leeg weegt. Dus waarschijnlijk hebben ze die begrenzer erop gelaten voor de veiligheid. met 850 pk moet die 350 km/u in de buurt komen.

Styling een beetje iffy

Ondanks dat we het concept van de Brabus 850 Maybach heel erg cool vinden en de zeer veel respect hebben voor de kwaliteit van de techniek, heeft Brabus een klein beetje de plank misgeslagen qua styling. De carbon versiersels zien er een beetje missplaats en zelfs goedkoop uit (wat ze niet zijn). Hetzelfde geld voor de velgen.

Het zijn gesmede Monoblocs (Monobloc Z, 22 inch), maar ze lijken op de knakie-velgen die je overbuurman op zijn Toyota Celica heeft gemonteerd. En die zwarte grille helpt ook niet. Er is niets mis met een beetje chroom, maar de zwarte plak voor de adaptieve cruise control valt nu nog meer op.

Interesse in de Brabus 850 Maybach? Brabus gaat een aantal van deze Masterpieces (zoals ze het zelf noemen) bouwen. Je kan er eentje bij ze bestellen in Bottrop. Dan moet je 450.000 euro overmaken. Dat is vóór opties en vóór belastingen. Nu zijn er niet heel erg veel opties mogelijk op en Maybach S680, dus dat scheelt.

Qua BPM zul je in Nederland nog wel failliet gaan, want de GEMIDDELDE CO2-uitstoot is 323 gram per kilometer. Bij een standaard S680 is de BPM al 80.434 euro en de BTW 43.974 euro, dus in Nederland ben je wel minimaal 6 ton kwijt. Meer hé, dan heb je ook wat onder de bips!