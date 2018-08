Hé, je favoriete hatchback is nu nóg smakelijker

De Hyundai i30 N is aangepakt door RaceChip.

Wie niet bang is om zo nu en dan een gedurfde stap te zetten en van de gebaande paden te wijken, kan zich waarschijnlijk prima vinden in de eerste hete creatie van Hyundai. De i30 N (rijtest), een hot hatch die zich in het vaarwater van de warme gebakjes van Volkswagen en Renault bevindt, is volgens @casperh een fijn alternatief. Tuner RaceChip vindt de auto fabriek af echter nog niet spectaculair genoeg, dus strooit ze haar magie over de blauwe schicht.

Het vermogen dat Hyundai uit de 2.0 T-GDI weet te persen is zeker op zijn plaats, maar zoals gebruikelijk bij tuners, geldt ook in dit geval het mantra “meer is beter”. De vierpitter in de fabrieksversie van de Hyundai i30 N produceert normaal gesproken 250 pk, vink je het Performance Package aan, dan heb je 275 onder de billen. Laatstgenoemde is precies de versie waarmee RaceChip zich heeft bemoeid.

Na een aantal draaien aan de knoppen van het motormanagement, produceert het 2-liter blok ineens 320 pk en 524 Nm koppel. Een nagenoeg perfect idee voor de twijfelaars onder ons, want dankzij de tuning wordt de i30 N toch weer een stuk aantrekkelijker. Zeker aangezien de vanafprijs van de i30 N lager ligt dan die van zijn concurrenten. Specifieke cijfers over hoeveel sneller de auto er van wordt, geeft RaceChip nog niet vrij. Maakt niet uit, want zoals je op de achterbumper kunt lezen is hij Simply Faster.

Afgezien van het toegenomen vermogen, heeft RaceChip de auto lichtere velgen gegeven, veren van Eibach en, eventueel, zelfs een luidruchtige downpipe. Het is nog niet bekend wat dit alles moet gaan kosten.