Deze SUV heeft een sexy naam nodig

Laat je creativiteit los.

De verantwoordelijkheid voor een nieuwe naam uit handen geven. Het is een risico, maar bij Geely doen ze het. Het Chinese autoconcern heeft geen zin om de marketingafdeling te laten brainstormen voor een internationale naam en laat het internet bepalen. Overigens weten ze bij diezelfde marketinafdeling wel hoe ze interessante persfoto’s moeten maken.

Het is niet ongebruikelijk dat Chinezen (en andere Aziatische landen) werken met twee namen. Niet alleen met producten, maar ook met personen is dit zo. De oorspronkelijke naam is vaak internationaal lastig uit te spreken en daardoor wordt gekozen voor een Engelse naam om het voor buitenstaanders wat gemakkelijker te maken.

In China is deze Geely SUV te koop onder de modelnaam Bin Yue. Geely gaat de auto echter internationaal op de markt brengen en is op zoek naar een aantrekkelijke naam voor het model. De persoon met de gekozen naam wint een VIP “Bin Yue” Experience Tour in China. Of dat nu een echte motivatie is om te gaan brainstormen? Op Facebook wordt in elk geval enthousiast gereageerd op de oproep van Geely.