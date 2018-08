Alonso weer stap dichterbij vertrek naar IndyCar

Alles wijst erop dat 'Nando naar de Verenigde Staten vertrekt.

Fernando Alonso ‘verraste’ de wondere wereld der Formule 1 deze week door, eindelijk, zijn vertrek aan te kondigen. De Spaanse grootheid heeft in zeventien seizoenen in de hoogste klasse van de autosport een achtbaan van een carrière meegemaakt. Hoe je het ook wendt of keert, de tijd is nu eenmaal rijp dat Alonso zijn stuurmanskunsten ergens anders gaat tonen.

In ons vooruitzicht op de onvermijdelijke stoelendans die werd afgetrapt door Ricciardo, en nu meer tractie krijgt dankzij het vertrek van Fernando Alonso, hadden we al voorspeld dat de Spanjaard naar de IndyCar gaat. Hoewel het tekenen van het contract niet meer dan een formaliteit lijkt, is er vooralsnog niets bevestigd. Echter hebben we voldoende aan enkele geruchten om onze overtuigingen overeind te houden.

Allereerst wordt er veelvuldig gesproken over een potentiële road test die Alonso binnenkort af moet gaan werken. RACER begrijpt dat de tweevoudig wereldkampioen volgende maand met ondersteuning van Andretti Autosport een Dallara-chassis aan de tand gaat voelen. Dit moet naar verluidt gebeuren op Barber Motorsports Park, een road course. Hiermee moet de Spanjaard een beter beeld krijgen van de IndyCar. Alonso heeft tot op heden alleen op de iconische ovals gereden.

Een niet te missen obstakel in dit verhaal is het feit dat de bolides van Andretti Autosport aangedreven worden door Honda-motoren. Alonso, die de afgelopen jaren uitgebreid heeft geklaagd over de kwaliteit van de Japanse krachtbron, kan volgend jaar logischerwijs niet met een dergelijke motor op de startgrid verschijnen. Zo vallen we in het tweede gerucht.

Naar verluidt komt Alonso volgend jaar in de IndyCar terecht met het team van Harding Racing. Het team rijdt vooralsnog steevast achterin het veld, maar via een bijzondere constructie moeten zowel Alonso als Harding Racing naar de top gevuurd worden. Als de berichten kloppen, wordt Harding Racing een B-team van Andretti Autosport. Tegelijkertijd behoudt het team echter wél haar Chevrolet-motoren, zodat Alonso (met steun van McLaren) geen nare PR over zich heen krijgt.