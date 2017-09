Hyundai maakt prijs i30 N bekend

Moet de concurrentie gaan beven van de hete Zuid-Koreaan?

Met de nieuwe i30 N heeft Hyundai een aangename verrassing op de Europese markt gepresenteerd. De sportieve i30 heeft een 2.0 T-GDI onder de kap, goed voor 250 pk en 353 Nm koppel. Een sprintje naar de honderd is daarmee in 6,4 seconden gedaan en de top ligt op 250 km/u.

De Zuid-Koreaanse autobouwer moet gaan concurreren met auto’s als de Peugeot 308 GTI, Volkswagen Golf GTI, Ford Focus ST en Renault Mégane RS. Van laatstgenoemde is nog geen prijs bekendgemaakt, maar de i30 N kan wel alvast worden vergeleken met de huidige hot hatches.

De i30 N is er vanaf 39.995 euro en beschikt standaard over zaken als touchscreen navigatie, Apple Carplay, achteruitrijcamera en DAB+ radio. Wil je meer, dan kies je het N2 pakket. Daarin zitten Alcantara lederen bekleding, elektrisch verstelbare en verwarmbare stoelen, een verwarmd stuurwiel en draadloze oplaadmogelijkheden voor telefoons. Het N2 pakket kost €2500 euro.

Interessanter vinden wij echter de Performance versie. Met het Performance Pack is de i30 N namelijk goed voor 275 pk en 378 Nm koppel. Daardoor wordt de sprint tot 100 kilometer per uur ingekort met drie tienden tot 6,1 seconden. De lichtmetalen velgen groeien naar 19 inch, de remschijven voor naar 18 inch en de remschijven achter naar 17 inch. Dat is allemaal één inch meer dan bij de reguliere i30 N. Maar dat is nog niet alles, de mannen van Hyundai mikken ook een elektronisch geregeld sper, klappenauspuff en een Rear Stiffness Bar op je i30 N. Het Performance Pack kost €3.000 euro.

Als je kijkt naar de concurrentie, dan is de i30 N geen goedkope jongen. Maar dat is de concurrentie ook niet. Zo is de Golf GTI er vanaf 38.750 euro, de Focus ST vanaf 38.985 euro en de 308 GTI vanaf 43.160 euro. Het komt dus aan op smaak: ga je voor het bekende (Europese) spul, of toch die new kid on the block.