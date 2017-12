He kijk, het is de McLaren Senna

De meest extreme McLaren voor de straat tot nu toe.

We wisten al dat McLaren bezig was met het maken van nieuwe snoepjes. Aan de ene kant is daar de BP23, waar je met zijn drieën in kan zitten. Maar nog meer zin hadden we eigenlijk in de P15. Weinig gewicht, enkele een ouderwetse verbrandingsmotor onder de kap, achterwielaandrijving…Yes please.

Gisteren lekten er al wat plaatjes uit via Instagram, maar vandaag heeft McLaren het doek officieel van de auto afgetrokken. De auto heeft een 4.0 liter grote V8 met 800 pk en 800 Nm. het gewicht bedraagt slechts 1.198 kilo. Daarmee is het de lichtste McLaren ooit sinds de F1.

McLaren beloofde al dat de auto een ‘brutal design’ zou krijgen. En dat is ook wel enigszins zo. Mooi is wellicht anders, maar misschien moeten we de schoonheid zoeken in het feit dat de vorm volledig in het teken staat van de functie. De Britten hebben er alles aan gedaan om de bestuurder het betere racegevoel mee te geven. Zo komt laagfrequent geluid van de motor op een speciale manier de cockpit in zodat je ‘elke verandering van toerental’ hoort. Noice.

Tenslotte is er nog de naam. Niet P15 dus, maar ‘Senna’. Die plak je natuurlijk niet zomaar op een willekeurige auto. Maar volgens Ayrton’s neefje Bruno is de verwijzing naar zijn legendarische oom gerechtvaardigd:

Our family is extremely proud of the naming of the new Ultimate Series McLaren Senna. This is the first project that really connects with Ayrton’s racing spirit and performance. The McLaren Senna honours my uncle because it is so utterly dedicated to delivering a circuit experience that allows a driver to be the best they can possibly be. There is an absolute, seamless connection between car and driver and this pure engagement, these sensory cues that a driver responds to and relies upon, ensure an experience so focused and immersive that you are left in awe of the depths of excellence the McLaren Senna possesses.

Zelf ervaren of Bruno gelijk heeft, zal echter voorbehouden blijven aan een select gezelschap. Er worden slechts 500 Senna’s gebouwd. Ondanks de prijs van 750.000 Pond zijn ze al allemaal uitverkocht. De FOMO was kennelijk real, want de laatste ging gisteren van de hand voor twee miljoen Pond.



