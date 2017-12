Man start Kickstarter om files op de A4 weg te vagen

Sponsor jij hem met een paar blikken verf?

Kijk, burgerinitiatief, daar houden we van. Nou ja, soms in ieder geval. Zojuist kregen we een mailtje binnen van Sjoerd die eigenhandig de strijd aan wil gaan met de files op de Rijksweg A4. Volgens cijfers van Sjoerd is de filedruk op deze weg van 2010 tot nu toegenomen met maar liefst 225 procent. Rijkswaterstaat laat ondertussen de bal vallen. Er zijn weliswaar extra rijbanen, tunnels en parallelwegen aangelegd, maar die hebben niks opgeleverd. Sterker nog, volgens velen worden keuzes gemaakt door de overheid die alleen maar averechts werken.

Genoeg is genoeg! Daarom heeft Sjoerd een plan bedacht. Via Kickstarter probeert hij geld op te halen voor een paar blikken verf om de wegen zodanig aan te passen dat de files weggevaagd worden. Per kilo verf kan een lijn van 20 meter op het asfalt geplaatst worden. De prijs per kilo verf komt neer op ongeveer 10 euro en het doel is zo’n 60.000 Ekkermannen op te halen.

Klinkt als een bizar idee, maar Sjoerd heeft wel degelijk goed nagedacht over de aanpassingen die in zijn ogen noodzakelijk zijn. Mocht je de details daarvan willen bestuderen kan je het beste zelf even zijn Kickstarter pagina bekijken. Realistisch of niet: daar heeft wat uurtjes werk ingezeten.