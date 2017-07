“McLaren P15 rijdt rondjes om de P1 heen”

We hebben weer iets om naar uit te kijken!

Hoewel de McLaren P1 nog lang niet is vergeten kijkt men in Woking alweer vooruit. Hun P15 (codenaam) zou dit jaar nog worden gepresenteerd en deze auto wordt fundamenteel anders dan de P1. Waar die laatste nog een verbrandingsmotor met elektropower combineerde, wordt de P15 enkel en alleen aangedreven door de welbekende twin-turbo V8.

Deze motor zal in de P15 zo’n 800 pk gaan leveren. Aanzienlijk minder dan de 900+ stuks in de P1, maar die zal door de hybride aandrijflijn ook een stuk zwaarder zijn dan de P15 mogelijk kan worden. De boys van Autocar denken dan ook dat de P15 een betere pk/gewichts-verhouding krijgt.

Qua acceleratie zal de P1 echter de snellere van de twee zijn, maar op het circuit moet de P15 weer de rappere zijn. De basis voor de P15 vormt de Monocage II: een koolstofvezel monocoque die we voor het eerst zagen op de 720S. Verwacht verder carbon all over the place, een productieaantal van zo’n 500 stuks en een prijs van rond de 700.000 euro ex Nederlandse belastingen.

Foto: McLaren P1 door @bartsmid, via Autojunk