Vergelijking: Lamborghini Urus vs. Spyker SSUV

Return of the Super Sport Utility Vehicle.

Met de officiële introductie van de Urus werden we begroet door een term die Victor Muller jaren geleden al introduceerde. De Lamborghini Urus is -net als de Spyker D12– een SSUV, oftewel een Super Sport Utility Vehicle.

Laten we beginnen met een duidend verschil: waar het ene model het na een misselijkmakend aantal teasers tot productie heeft geschopt, had Meneer Muller heel wat problemen om zijn project op de rails te krijgen. De weinige momenten dat we de hyperluxe SUV niet gevisualiseerd of tentoongesteld zagen, stond hij wel ergens achterop een trailer. Erg jammer, want het idee en de timing waren perfect. We hebben genoeg commentaar gehad over de werkwijze van Victor Muller, maar hij had met deze SSUV een vooruitziende blik. Spyker had destijds de eerste kunnen zijn met een auto in dit segment. Dat was ook wat Victor zei tijdens de onthulling in Genève (2006), er was op dat moment namelijk geen SUV boven de Cayenne Turbo S. Het automerk uit Zeewolde had duizenden exemplaren kunnen verkopen, iets wat Bentley en Lamborghini nu aan het doen zijn.

Exterieur

Van de verschillende punten die we in dit artikel gaan behandelen, is dit waarschijnlijk mijn grootste struikelblok. Zeg wat je wilt over Victor Muller en zijn cohorten, ze wisten wel hoe ze een auto in elkaar moesten zetten met road pressence. Hun SSUV heeft de typische Spyker-look die we zo goed kennen van hun originele smaakmaker: de C8 Laviolet (check). De mate waarin de D12 (welke later werd gedownsized naar D8) opvalt is wat mij betreft vele malen hoger dan bij de Lamborghini Urus, die ondanks zijn prestigieuze naam een behoorlijk ingetogen bolide is.

Wat betreft dat laatste uitte ik mijn onvrede al enigszins in het artikel over de configurator. Uit de autobouw-simulator bleek al gauw dat het aantal opties en kleuren, waarvan je juist bij Lamborghini zou verwachten dat ze zich er niet op zouden inhouden, enorm beperkt is. Succes op dit niveau wordt veelal bepaald door luxe zonder al teveel poespas, dat wordt hier op bijna pijnlijke wijze duidelijk. De treffende designtaal van Lamborghini raakt, maar het is jammer genoeg niet het uitbundige monster waarop ik hoopte.

Interieur

Hier zijn we eigenlijk hetzelfde verschil als aan de buitenkant. Waar de Spyker heel uitbundig is, is de Lambo vooral heel clean. Het interieur van de D12 is eigenlijk ook zoals we dat van een Spyker mochten verwachten. Veel leder en aluminium, met de aloude stijl van een oud gevechtsvliegtuig.

Na dit uitbundige interieur lijkt de Lamborghini welhaast een Passat. Naast dat uiterlijke verschil zijn er echter ook wat praktische zaken. De Urus biedt namelijk plaats aan vijf personen, terwijl er in de Spyker max vier konden plaatsnemen. Uiteraard zijn we inmiddels ruim 10 jaar verder en zit de Urus vol met schermen en andere digitale features.

Techniek

De D12 Peking-to-Paris wordt aangedreven door een W12 motor, afkomstig van VW. De ‘D’ staat overigens voor D-Serie van het oude Spijker, de eerste met vierwielaandrijving. Het nummer 12 geeft het aantal cilinders aan. Deze twaalfcilinder levert voor Spyker 500 pk, wat een top van 295 km/u en een sprint naar de 100 in 6.0 seconden oplevert. De plannen voor de D12 werden later aangepast naar een D8, deze kreeg een volledig aluminium V8 (6,2 liter groot) die dankzij een supercharger 550 pk en 750 Nm kon produceren.

De Lamborghini Urus heeft een 4.0 liter V8 twin-turbo met 650 pk en 850 Nm koppel. Daarmee sprint de SUV in slechts 3,6 seconden naar de 100 km/u. Van 0-200 km/u gaat in 12,8 seconden. De top ligt op 305 km/u.

Prijs

De SUV van Lamborghini zal voor 171.429 euro in Europa op de markt komen, voor de Spyker D12 Peking-to-Paris werd destijds gesproken over 235.000 euro. Dat is nog best een pittig verschil, de Spyker lijkt daarmee meer in de buurt te komen bij de eventuele prijs van een Rolls-Royce SUV. Maar goed, dit zijn echter de kale prijzen (zonder belastingen dus). De Nederlandse prijs van de Lamborghini Urus is inmiddels vastgesteld op 278.844 euro, de Spyker was waarschijnlijk ergens rond de 4 ton uitgekomen.