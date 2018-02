Hier, méér sappige info over de McLaren Senna

Niet zo mooi, wel retesnel.

McLaren weet donders goed dat het in Genève een fraaie rits dikbolides kan tonen aan de wereld. De omstreden crème de la crème van de line-up is de Senna. Ondanks dat ze allemaal al lang en breed zijn verkocht, voor bedragen tussen de 750.000 en 2 miljoen pond, weten we er nog niet bijzonder veel vanaf. Nu de Autosalon bijna exact een maand van ons is verwijderd, achten de Britten de tijd rijp om de Senna nog verder te introduceren.

De Senna (hier in het wild), waarvan er slechts 500 worden gebouwd, heeft een 4-liter twin-turbo V8 die goed is voor 800 pk en 800 Nm aan koppel. Oud nieuws, hoor ik je zeggen, en dat klopt. McLaren onthult vandaag echter wat deze cijfers precies kunnen wanneer ze zich op het asfalt bevinden. De 1.198 kg wegende McLaren Senna schiet, deels dankzij de supersnelle zevenbak met dubbele koppeling, in 2,8 seconden naar de 100 km/u. Nog idioter is het feit dat de Senna slechts 6,8 seconden nodig heeft om van stilstand naar de 200 km/u te knallen. Een kwartmijl doet hij in 9,9 seconden. Zijn topsnelheid van 340 km/u is dan ook geen verrassing.

Het zal je misschien zijn opgevallen dat de Senna behoorlijk fan is van het getal 800. Zowel het aantal paardenkrachten als het koppel blijven steken op 800, maar McLaren trekt de lijn nog iets verder door. De breinbrekende aerodynamica maakt van de auto misschien geen fotomodel, op het circuit ontpopt hij zich tot een ware atleet. McLaren hanteert de filosofie function over form, en dat is absoluut wat waard.

Althans, dat lijkt onvermijdelijk, aangezien de wagen ruim 800 kg aan neerwaartse druk produceert bij 250 km/u. De achtervleugel, die slechts 4.87 kg weegt, produceert ruim 100 keer zijn eigen gewicht aan downforce. Daarbij weegt het totale aantal koolstofvezel panelen op de auto slechts 60 kg. McLaren heeft per bolide tenminste 300 bouwuren nodig.

De McLaren Senna debuteert op 6 maart op de Autosalon in Genève.