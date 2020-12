Toyota-baas: elektrische auto's zijn erg slecht voor het milieu - Autoblog.nl

In een wereld die steeds meer richting elektrische auto’s beweegt, is deze uitspraak van de Toyota-baas wel vrij opvallend.

Het Verenigd Koninkrijk, de staat Californië, Noorwegen… Steeds meer regionale en landelijke overheden zijn bezig met het verbannen van de verbrandingsmotor. Ook Japan schijnt aan zo’n plan te werken. Waarschijnlijk denk je nu dan ook dat alle autofabrikanten stinkend hun best doen om zoveel mogelijk elektrische auto’s op de markt te plempen. Ten dele is dat ook zo, Duitse autofabrikanten kondigen nu gevoelsmatig iedere maand wel een nieuwe elektrische auto aan.

Aan de andere kant van het spectrum is Toyota. Het duurde tot begin deze maand voor ze hun allereerste volledig elektrische auto aankondigden. Inmiddels weten we ook waarom het zo lang duurt; de grote baas achter Toyota schijnt het niet zo te hebben op elektrische auto’s.

Toyota-baas vindt ze overhyped

Volgens The Wall Street Journal zei Toyota-baas Akio Toyoda donderdag dat elektrische auto’s ‘overhyped’ zijn en dat voorstanders niet zien hoeveel CO2 ze wel niet uitstoten. EV-voorstanders negeren volgens Toyoda de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het opwekken van energie en de kosten van de transitie naar EV’s. Daarbij lijkt hij het vooral te hebben over de situatie in Japan, waar elektriciteit vooral van kolen- en gascentrales komt. “Dus hoe meer EV’s we bouwen, hoe slechter de CO2-uitstoot wordt”, zegt Toyoda daarover.

Het tweede probleem heeft te maken met de infrastructuur die nodig zou zijn om een land met alleen maar elektrische auto’s te kunnen faciliteren. Daar zou, in het geval van Japan, 111 miljard euro tot 293 miljard euro voor nodig zijn. Het huidige bedrijfsmodel van de auto-industrie zou ‘instorten’, waardoor miljoenen banen verloren zouden gaan.

Uiteindelijk wordt de auto daarmee ‘als een bloem op een hoge top van een berg’. Met andere woorden; hartstikke mooi, maar onbereikbaar voor de gemiddelde mens. Opvallend genoeg geeft Toyoda bij zijn toespraak geen alternatief, al biedt Toyota die natuurlijk wel aan. Moeten we dan maar met z’n allen in Mirai’s gaan rijden?