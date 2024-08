Heb je ooit zo veel BMW 1M Coupés bij elkaar gezien?

De illustere BMW 1M Coupé begint zeldzaam te worden, dus hoe veel kan je er op één plek tegelijk krijgen?

De BMW 1M Coupé is maar een gek ding als je de feiten erbij pakt. Officieel is het namelijk geen 1M, maar een ‘1 Series M Coupé’ om verwarring met de M1 te voorkomen. Dat werd als geuzennaam afgekort tot 1M. Dan is er nog de auto zelf. BMW gaf een botoxbehandeling aan de niet zo hele knappe 1 Serie Coupé (E82). Vervolgens kreeg deze een onderstel wat bijeen geraapt is van verschillende M-producten en een motor die, zoals bekend, geen S-code heeft zoals elke BMW M-auto toen ter tijd. De 1M had ‘gewoon’ de N54B30 die je ook vond in auto’s als de Z4 sDrive35is en zelfs de BMW X1 xDrive35i. Wel in tegenstelling tot dat tweetal, dat enkel de DCT ontving, met handbak.

Gelimiteerd

En dan moest je hem nog verkopen. BMW had er een hard hoofd in, ze wilden de 1M initieel maar zeer beperkt uitbrengen met slechts 2.700 geplande units. Dat werd uiteindelijk toch als te weinig gezien, maar het uiteindelijke getal van 6.339 stuks maakt het geen barstens populaire auto. BMW lakte hem ook maar drie kleuren voor je: Alpine White, Black Sapphire of de bekendste: Valencia Orange, waarin de 1M ook werd uitgedost in het persmateriaal. Er zijn er een paar in andere kleuren (de meest bekende in Java Green, Sepang Bronze en Monte Carlo Blue) al zijn de meeste hiervan achteraf herspoten.

Cult

De BMW 1M wist alsnog te verbazen door het feit dat het simpelweg een fantastisch sturende auto was. In de tijd dat de M3 en M5 steeds lomper werden, kon je een 1M kopen als je gewoon op zoek was naar een simpele M. Het gaf de 1M een cultstatus. Beperkte aantallen, op papier een moeilijk ontworpen ding en geen echte M-motor, maar liefhebbers smullen ervan en prijzen zitten in de lift. Nou voelt de 1M wel als een soort teen in het water dippen en was de M2 een volledige snoekduik, maar de M2 was er waarschijnlijk niet geweest als de 1M ondanks zijn gekke recept niet insloeg als een bom.

Enorme 1M-meeting

Het inspireerde welbekende Nürburgring-goeroe en YouTuber Misha Charoudin om met zijn nieuwe evenementenservice voor de ‘Ring een 1M-meeting te organiseren. Misha vond 92(!) eigenaren uit verschillende Europese landen om hun 1M mee te nemen naar de Nürburgring. Uiteraard mogen we genieten van de foto’s.

Misha lijkt niet te menen dat het de grootste verzameling 1M’s ooit is, maar met 92 aanwezige auto’s was er in ieder geval genoeg te zien. Valencia Orange was bijna net zo populair als wit, dus het doet ons deugd dat er genoeg oranje te zien is in de foto’s. Uiteraard zijn er ook mensen bij die de 1M zien als een toffe basis voor een circuitauto.

Met recht dus een auto met een cultstatus en deze 92 eigenaren zullen dat roerend met je eens zijn. Volgens Misha is het volgende doel om het dunnetjes over te doen, maar dan de magische 100 aanwezige exemplaren halen. In theorie kan je er veel meer vinden: het overgrote deel van de 6.331 1M’s is in Europa verkocht. (via Misha Charoudin)