Prijs Audi RS6 GT lusten de honden geen brood van

De Audi RS6 GT wordt een exclusieve auto met een even exclusief prijskaartje dat met een paar opties begint met een drie en vijf nullen.

Afgelopen week onthulde Audi de RS6 GT. Nu de RS6 tegen het einde van zijn looptijd aanloopt en de opvolger hoogstwaarschijnlijk de elektrische RS6 e-tron wordt, voelt de GT een beetje als een uitzwaaiversie. Daarvoor trok Audi alles uit de kast. Je kan alles erover lezen in het gelinkte artikel, maar in het kort: 630 pk/850 Nm, bumpers, voorschermen, motorkap en flinke spoiler opnieuw ontworpen én van koolstofvezel, Avus-velgen(!!) en een historische kleurstelling die doet denken aan de Audi 90 GTO. Er worden 660 exemplaren gemaakt en de upgrades worden met de hand uitgevoerd door een klein team vaklui. Klinkt allemaal zeer dik, maar ook zeer duur. Dat laatste hebben we nu de bevestiging van.

Prijs Audi RS6 GT

Audi uploadt de prijs van de RS6 GT nu op de website en we schrikken er wel een beetje van. De exclusieve RS6 GT heeft een exclusief prijskaartje dat begint bij 292.582 euro en 1 cent. Dat is 75.000 euro duurder dan de standaard RS6 en 66.000 euro duurder dan de RS6 Performance. Vooral vergeleken met die laatste zijn de verschillen met de GT niet eens bizar groot en dan is zo’n prijsverschil wel fors. Bijna drie ton voor een Audi A6, da’s gewoon erg veel geld.

Configurator

Nou dachten wij dat het wellicht een gevalletje was zoals bij de BMW M4 CSL. Waar er wel alles op zit wat je wensen kunt en de enige meerprijs een kleurtje van 200 euro is. Mispoes. Wij hebben even alles aangeklikt wat we konden aanklikken en dan kom je uit op een bedrag van 329.409 euro en 99 cent. Zo blijkt bijvoorbeeld dat je de kuipstoelen kunt vervangen met ‘normale’ stoelen met stoelverwarming en stoelventilatie, voor een paar ruggen. Een hemeltje van Dinamica? 2.500 euro. Alles aan rij-assistenten, een head-up display en dat soort werk mag je ook nog even een paar duizend euro voor aftikken. Oh ja, en een misselijkmakende 6.395 euro voor een Bang & Olufsen Advanced Sound System mag er ook nog wel bij. Let wel dat we nu de prijsklasse van de Ferrari 296 GTB enteren, voor een Audi RS6. Een gave RS6, maar nog steeds een RS6.

Kleuren

Nou snappen wij ook wel dat Audi dit vraagt omdat ze dat kunnen doen. De 660 exemplaren vliegen waarschijnlijk alsnog als warme broodjes over de toonbank. Wat we toch nog even willen benoemen naast de prijs is dat de configurator ook de visuele opties laat zien. Wit met de welbekende Audi-kleuren en witte ‘Avus’-velgen kan dus, maar er zijn nog een paar andere opties. Zo kun je in combinatie met ieders favoriete kleur Nardogrijs ook een zwart-witte versie van de livery krijgen, inclusief zwarte velgen. Dat ziet er zo uit.

Je kan dus ook de livery volledig verwijderen. Dan heb je vijf kleuren tot je beschikking: Arkonawit (zoals op de persfoto’s), Nardogrijs (zoals onderstaand), Chronosgrijs Metallic, Mythoszwart Metallic en Madeirabruin Metallic. Overigens kent de RS6 GT maar één velgdesign wat je in zwart of tweekleurig kunt krijgen, witte velgen is enkel gereserveerd voor de witte RS6 mét livery. De zwarte strepen op de motorkap, die aantonen dat de motorkap van koolstofvezel is, blijven altijd.

Puur voor de beeldvorming hieronder de Audi RS6 GT in Madeirabruin, de enige niet-grijstint voor de GT.

De dikste Audi RS6 is dus ook gelijk de duurste. Dat hadden we wel verwacht, maar als je dan écht drie ton op je beeldscherm ziet schrik je toch even. Ach, daar blijft ‘ie wel lekker exclusief door.

