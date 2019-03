Heeft deze politiebrigade de vetste achtervolgingsauto?

Wij willen hem wel hebben.

De politie van het Australische New South Wales heeft deze week een fijn cadeau gekregen. Dankzij een nieuwe samenwerking met Honda Australia kan een stel agenten rekenen op een heuse Civic Type R. Hiermee hebben ze een machtige machine tot hun beschikking gekregen.

De agenten die in de krachtige Honda Civic rond mogen gaan rijden, zullen het tuig van de richel echter niet gaan achtervolgen. Wie een blik werpt op de auto, zal hebben gezien dat de Type R namelijk niet is voorzien van alarmlichten en een sirene. Zelfs een radio waarmee de agenten kunnen communiceren met hun collega’s ontbreekt.

Het is enigszins zonde dat de Civic Type R niet ingezet zal worden om rappe overtreders te achtervolgen, want de Honda heeft een 320 pk sterk tweeliter VTEC-blok. Ondanks zijn relatief kleine vierpitter kan de auto nog behoorlijke snelheden behalen. Met enig gemak snelt de auto naar boven de 280 km/u. Daarbij kan hij in de bochten ook goed meekomen, zo weet @casperh. (video)

Hoewel de politie de Civic Type R dus prima kan gebruiken als achtervolgingsauto, zal hij worden ingezet voor promotionele doeleinden. De NSW Police wil de Honda naar eigen zeggen gebruiken als ijsbreker bij mensen die nog niet persoonlijk met een agent hebben gesproken. Uhu! De politie van New South Wales zal de auto de komende twaalf maanden naar allerlei verschillende evenementen brengen.