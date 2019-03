De gemiddelde Bugatti-eigenaar heeft belachelijk veel auto’s

Spoiler alert: het zijn er veel meer dan tien.

Het mag geen verrassing zijn dat mensen die zich een Bugatti kunnen veroorloven en er ook daadwerkelijk een aanschaffen, niet krap bij kas zitten. De Franse autofabrikant verkoopt momenteel exclusief auto’s die minimaal enkele miljoenen euro’s kosten.

Toch heeft de Franse autofabrikant, die onderdeel uitmaakt van de Volkswagen Group, recentelijk aangegeven plannen te hebben om een nieuw model op de markt te brengen. Het nog naamloze model moet aanzienlijk goedkoper zijn dan de Chiron en de daarop gebaseerde Divo die het momenteel in zijn gamma heeft. Nog belangrijker: er bestaat een aannemelijke kans dat deze meer betaalbare Bugatti een volledig elektrische aandrijflijn gaat krijgen.

In hetzelfde verhaal waar Automotive News Europe schrijft over de komst van een betaalbare, mogelijk elektrische Bugatti, heeft het een interessant detail over de klandizie van het merk verstopt. Op het Autosalon van Genève heeft een woordvoerder van de hypercarfabrikant laten vallen hoeveel auto’s de gemiddelde klant nu eigenlijk bezit. Als we de spreekbuis mogen geloven, dan heeft de doorsnee Bugatti-eigenaar 42 auto’s in zijn garage(s) staan. Daarvan zijn er naar verluidt tenminste twee een van de hypercarfabrikant. Noice.

We hoeven ons er niet over te verbazen. Sowieso is het gezien het aantal miljonairs en miljardairs op aarde een gouden tijd voor Bugatti, in de toekomst zal het alleen maar beter worden. Naar verwachting zullen er in 2023 wereldwijd bijna 2.700 miljardairs zijn. Meer dan duizend van deze figuren wonen in Azië.