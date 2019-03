Dit zijn de 11 goedkoopste auto’s die meer dan 250 halen

Kun je die Duitsers mooi mee van de linkerbaan duwen!

Onlangs maakte Volvo bekend binnenkort geen auto’s meer te produceren die harder dan 180 km/u kunnen rijden. Nu is die mededeling een gevalletje ‘de soep wordt niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend.’ Volvo heeft ook nauwelijks snelle auto’s in zijn gamma en de versies met veel vermogen zijn deels elektrisch. Ook is Volvo van plan om binnenkort volledig geëlektrificeerde aandrijflijnen toe te passen. Die zijn op hoge snelheid absoluut niet efficiënt, dus op zich logisch dat die begrensd worden.

Ook is Volvo voorzien van een submerk: Polestar. Reken maar dat er ook een Polestar V60 en V90 komen die wél meer dan 180 km/u halen. Enfin, dat is Volvo. We vinden 180 km/u natuurlijk veel te vroeg om in te grijpen. Sterker nog, 250 km/u is ook vervelend. Aan het begin van de jaren ’90 werd er echter een herenakkoord overeengekomen, waarin werd gesteld dat auto’s niet harder mochten lopen dan 250 km/u.

In principe is dit volkomen logisch, want 250 km/u is echt heel erg snel. Zelfs in Duitsland moet je goed je moment uitzoeken om die snelheden te halen. Op de AutoBahn wordt het ook telkens drukker. Er zijn ook minder stukken waar je voluit mag, mede dankzij de vele ‘Baustellen’. Maar mocht je A: vaak in Duitsland zijn, B: heel veel haast hebben C: een ‘beperkt’ budget hebben voor een nieuwe auto, dan zijn dit je opties. Dit zijn namelijk de goedkoopste auto’s die meer dan 250 km/u halen:

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (952)

€ 119.500

307 km/u

We beginnen bij 120 mille en komen daar deze Alfa Romeo Giulia tegen. Aanvankelijk begon deze auto zijn carrière een duizendje of twintig lager, maar tegenwoordig moet je dus 120.000 euro meenemen om de op 10 na goedkoopste auto te hebben die níet op 250 km/u begrensd is. De Quadrifoglio stoomt wel lekker door, want volgens zijn makers moet de auto absoluut in staat zijn om 307 km/u per uur te rijden. Dat is sneller dan een Ferrari 360 Modena of een Porsche 911 Turbo (996).

Mercedes-AMG GT 43 4-Door Coupé (X290)

€ 119.317

270 km/u

Deze auto is een beetje een vreemde eend in de bijt. Qua naamgeving en positionering moet deze auto een praktische variant zijn van de AMG GT. In technisch opzicht lijkt de auto meer weg te hebben van de CLS, die je ook in een AMG-light uitvoering kan krijgen. In de CLS krijg je de ’53’-AMG: met zes-in-lijn en 48v ondersteuning, goed voor 435 pk. In de AMG GT 4-Door Coupé moet je je een beetje behelpen met 367 pk. Beiden kosten ongeveer evenveel. Waarom dan toch voor de AMG GT 4-Door Coupé (wat een idiote naam) kiezen? Simpel, die heeft net als de tweedeurs coupé, géén begrenzer. Daardoor behoort 270 km/u tot de mogelijkheden.

Jaguar F-Type V6 Coupé (X152)

€ 115.630

260 km/u

Geniet ervan zolang het kan. Jaguar is deze V6 langzaam maar zeker aan het uitfaseren. Bij de XE en XF is de motor al uit het assortiment gehaald. Op zich logisch, want het ding is zo groot als een V8, maar je hebt de power van een V6. Echt heel erg snel is de F-Type ook niet. Je moet 115 mille meenemen en dan ga je nét 260 km/u.

Chevrolet Camaro SS Coupé Aut.

€ 109.298

290 km/u

Dan laat Chevrolet zien dat je meer voor je geld kan krijgen, ondanks de enorme BPM-taks op dit voertuig. De Camaro SS is een auto waarvan bekend is dat ‘ie goed kan sprinten en ook in bochten uitstekend tot zijn recht komt. Op de AutoBahn blaas je ook een partijtje mee. De auto is aërodynamischer dan ooit en de combinatie van 435 pk en een automaat met acht versnellingen werkt ook mee. Met 290 km/u kun je lekker lang op de linkerbaan van de AutoBahn blijven plakken.

Porsche Cayenne E-Hybrid (PO536)

€ 106.000

253 km/u

Van alle Duitse merken trekt Porsche zich niets aan van het destijds afgesproken herenakkoord, ook niet met de nieuwste Porsche Cayenne. Een Porsche gaat zo hard als ‘ie gaat. In dit geval gaat een Cayenne E-Hybrid nét iets harder dan 250 km/u. Je zal dus écht je best moeten doen als je achter een auto rijdt waar de begrenzer ingrijpt. Je moet dan de laatste paar pk’s aanspreken om het gevecht met de luchtweerstand te winnen.

Porsche Macan S (95B)

€ 99.900

254 km/u

De meeste Macans die tegenwoordig verkocht worden zijn uitgerust met een tweeliter viercilinder. Die ‘Macan’ is zo’n twintig mille goedkoper dan de ‘Macan S‘, die is uitgerust met een V6. Qua prestaties moet je wel kiezen voor de V6, de Macan met vierpitter heeft geeneens een begrenzer nodig. Bij 225 km/u is er geen acceleratie meer mogelijk. De Macan haalt de 250 km/u, zij het net als met de Cayenne, net aan.

Kia Stinger GT 3.3 T-GDi V6 AWD (CK)

€ 97.995

270 km/u

Het was een grote verrassing toen we hoorden dat Kia met een achterwielaangedreven vierdeurs coupé op de markt zou komen. Helaas zie je ze niet zo veel rijden. Dat komt mede door de wat hoge prijs, dat te relateren is aan de CO2 uitstoot en de enorm omvangrijke standaarduitrusting. Maar eigenlijk valt de prijs dus best mee. De Kia Stinger met V6 is namelijk goedkoper dan bovenstaande Porsches én is ook nog eens sneller. Is de Stinger alsnog een koopje?

Alfa Romeo 4C Spider 1750 TBi TCT (960)

€ 88.950

257 km/u

Gewoon twee Alfa Romeo’s in één lijstje. Wie had dat gedacht? Bij de Alfa Romeo 4C Spider is het een beetje hetzelfde verhaal als met de Porsche SUV’s: hij haalt net ietsje meer dan 250 km/u. De snelheidssensatie zal overigens vele malen groter zijn. Het is een lichtgewicht auto met een kleine stoffen kap. De 4C Spider is dus geenszins de snelste auto uit dit overzicht, maar biedt wel de meeste lol.

Porsche 718 Cayman (982C)

€ 82.500

275 km/u

Dit is de Porsche die het meeste waar biedt voor zijn geld. Voor iets meer dan 80 mille heb je een coupé met achterwielaandrijving en de motor in het midden. Helaas is die motor nu een viercilinder, maar in vergelijking met oude atmosferische zescilinder zit er nu veel meer kracht in. Qua prestaties komt een standaard Porsche Cayman overeen met de 911 Carrera (996), een auto die nog nooit langzaam is genoemd. En dat voor slechts 82.5 mille. Tip: kies een Indisch Rood exemplaar, gave kleur die niets extra kost. Val je iets beter op, als je aan komt knallen op de AutoBahn.

Honda Civic Type R (FK7)

€ 58.230

272 km/u

Als het gaat om opvallen zit je met deze Civic Type-R meer dan goed. Het ding ziet eruit als een WTCC-raceauto, dezelfde auto waarmee Tom Coronel zijn dagelijks brood verdiend. De VTEC motor is voorzien van een flinke turbo en wekt 320 pk op. Omdat ze bij Honda blijkbaar niet doen aan begrenzers (de NSX heeft ook geen begrenzer) kun je met deze C segment hatchback 272 km/u rijden.

Renault Mégane R.S. 280 GPF (B9A/M)

€ 51.340

255 km/u

Een van de grote concurrenten van de Civic is deze Mégane R.S.. De heren van Renault Sport hebben van de Mégane een gave auto gemaakt, alhoewel de beleving iets minder heftig is dan voorheen. Vroeger kocht je een Mégane R.S. omdat je de meest hardcore auto uit deze klasse wilde hebben. Dat is het niet meer. Wat is dan het bestaansrecht van de Mégane R.S.? Als je de goedkoopste auto wil hebben die niet begrensd is, is dit jouw auto. Je moet dan wel de EDC-automaat overslaan en opteren voor de versie met handbak.