Reminder: TopGear keert vanavond terug op TV

Seizoen twee van The Grand Tour is voorbij, maar dat hoeft gelukkig niet te betekenen dat je vanavond rillend van de ontwenningsverschijnselen op de bank ligt.

Met een gevalletje van perfecte timing wordt vanavond om 21:00 uur namelijk een begin gemaakt aan het nieuwe seizoen van TopGear. Na het geruchtmakende vertrek van het ‘originele’ TopGear-trio (dat niet echt het originele trio was, maar soit), is de vergelijking tussen de twee ontstane shows natuurlijk onvermijdelijk. Je zou kunnen zeggen dat The Grand Tour iets meer gaat voor de vrolijke noot en TopGear iets meer draait om de auto’s. De meningen over wat de betere show is, zijn op de redactie verdeeld. Zelf vind ik beide shows onmisbaar voor de autoliefhebber, maar heb ik inmiddels een lichte voorkeur voor…TopGear.

Jawel! Sinds het vertrek van Chris Evans is TopGear wat mij betreft weer helemaal on point. Matt Leblanc is prima als host, Chris Harris heeft de juiste driftskills en Rory Reid is…soort van oké-ish. Bij de Grand Tour daarentegen lijkt er af en toe de sleet een beetje op te zitten, zowel qua (gescripte) concepten als bij de mannen zelf. De ooit nog zo verfrissend verstrooide professor James May bijvoorbeeld verandert bij vlagen in een oude zeiksnor eerste klas. Je vraagt je weleens af of het slechts zijn rol is, of dat hij er gewoon echt geen zin meer in heeft.

Enfin, die bespiegelingen in de marge even daargelaten, zijn we benieuwd naar wat de mannen in dienst van auntie Beeb kunnen brengen voor Seizoen 25. Een tweetal trailers belooft in ieder geval vast veel goeds, met name omdat er een Alfa Romeo Stelvio in te zien is.

Voor de eerste aflevering maken de drie zo te zien echter de oversteek naar ‘Murica om daar een serie van uitdagingen te vervullen met een Ford Mustang GT350R (rijtest), McLaren en Djèk. Ken Block maakt ook nog even een cameo. Het klinkt allemaal weer heel vertrouwd. Té vertrouwd, of heb jij er toch gewoon weer zin in?

Bedankt iedereen voor de tips!