Twee helden leggen het loodje op de Autobahn [updated]

Tragoidia op de vroege zondagochtend.

Bij de titel zou je nog hoopvol kunnen denken aan de epische ontknoping van de politieserie Cobra 11 na 33 seizoenen. Maar helaas, het gaat hier om een echte tragedie. Het begon allemaal met een ongelukje op de A70 in het Beierse Schweinfurt.

Een vrouw kwam daar in aanraking met de vangrail op de Autobahn, waarna ze uitstapte om haar kind uit de auto te halen. De auto stond echter vast tegen de vangrail. Twee mannen van 44 en 49 zagen het tafereel zich ontvouwen en voelden hun plicht om de dame in nood uit de brand te helpen. Dat liep echter totaal verkeerd af.

Een 26-jarige vrouw zag de overstekende mannen te laat en schepte hen. De twee hadden geen enkele kans. De vrouw die de mannen aanreed is in shock naar het ziekenhuis gebracht (via BR_Franken).

UPDATE: inmiddels is duidelijk geworden dat een van de twee slachtoffers de echtgenoot was van de vrouw die in de vangrail terechtkwam.

