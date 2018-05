Boze man rijdt z’n Cayenne door ruit Porsche-dealer

Wel handig zo'n stevige SUV.

Het spannendste wat wij hier in Nederland meemaken is dat een Porsche bijna schip ahoy gaat door een fout bij een dealer. Voor dit verhaal schakelen we over naar Taiwan, waar een Porsche-rijder het wel heel bont heeft gemaakt.

De Porsche-dealer in Taichung City werd deze week opgeschrikt door een ongebruikelijk bezoek van een klant. Hij reed met zijn Cayenne dwars door de ingang (video). Hij liet de receptionisten nog op tijd wegrennen om vervolgens ook het bureau nog even een tikje te geven. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade was aanzienlijk.

De 42-jarige man werd kort na zijn actie opgepakt door de politie. Tegenover de agenten verklaarde de Cayenne-rijder waarom hij zo woest was. Bij deze dealer had hij in januari 2017 een nieuwe Panamera Sport Turismo besteld. De man vinkte enkele opties aan, waaronder het optionele 4D-Chassis Control. Dit was destijds nieuw met de Panamera Sport Turismo. Dit zegt Porsche over het systeem:

Nieuw is ook de geïntegreerde onderstelregeling Porsche 4D-Chassis Control die centraal de rijsituatie in de drie dimensies – zoals dwars- en lengterotaties en gierbewegingen – analyseert, daaruit de optimale rijmodi berekent en alle onderstelsystemen in realtime synchroniseert: de vierde dimensie. Voor een optimale totaalperformance. En om sportiviteit en comfort zo veel mogelijk te combineren.

Afijn, hij wilde dit dus op zijn Pana. Zo gezegd zo gedaan. De auto werd besteld en hij moest een aanbetaling van omgerekend bijna 64.000 euro voor de order dokken. Afgelopen november werd de auto geleverd, maar er was iets mis gegaan. De auto beschikte niet over 4D-Chassis Control. De man weigerde te betalen voor de Panamera ST en wilde zijn order annuleren.

De dealer was het hier niet mee eens en sommeerde de man te betalen. Nu, enkele maanden verder, ligt de zaak nog steeds op tafel. De man kreeg vorige week een brief op de mat of hij alsnog het geld wilde overmaken naar de dealer. De order kon ook geannuleerd worden, maar dan was hij wel z’n aanbetaling van bijna 64k kwijt.

Blijkbaar maakte de brief kortsluiting bij de man, want deze week besloot hij dus z’n Cayenne door de voorpui te rijden. Ook een manier om duidelijk te maken dat je het er niet mee eens bent. Zijn advocaat kreeg de man vrij snel na zijn arrestatie weer vrij en hij keerde terug naar de dealer. De medewerkers belden meteen de politie, maar er werd niet ingegrepen. De Cayenne-rijder kwam namelijk om te overleggen zonder geweld en deed niets waarvoor de politie hem kon aanhouden.

Hij ging om de tafel met de dealer. Ze boden hem aan om de aanbetaling terug te storten, of hij kon alsnog de auto bestellen met 4D Chassis Control. Volgens Taiwan News zijn de twee partijen het niet eens geworden en zijn de onderhandelingen gestaakt.