Michelin-bons: F1 meer lawaai laten maken is debiel

De jongeren zouden niet weten wat hen overkomt!

Onlangs werd bekend dat de F1 voor volgend jaar regels invoert waardoor inhalen veel makkelijker wordt. Leuk en aardig, maar na de afgelopen races heeft niemand het eigenlijk nog over het gebrek aan inhaalmanoeuvres. Het seizoen heeft ons wat dat betreft al drie mooie races voorgeschoteld. Ook over de HALO hoor je eigenlijk nog maar weinig gemor. Ik moet ook zeggen: ik ben nog steeds tegen de wichelroede maar er me écht aan storen tijdens races doe ik niet. Misschien dat het anders is als je er live bij bent en niet goed kan zien wie er in de auto’s zitten.

Wat echter wel een gemis is en blijft, is het gebrek aan motorgeluid. Tenminste, in mijn ogen oren. Op TV is het al jammer dat het glorieuze gehuil van vroeger verdwenen is, maar op het circuit is het helemaal teleurstellend. Vorig jaar hadden we nog de F2 als contrast, maar dit jaar rijden ook de junioren met turbotorren. Zo’n schoepenwiel in het uitlaattraject is funest voor goede vibraties in de lucht.

Een terugkeer naar atmosferische motoren blijft dan ook de droom van velen in de paddock, waaronder bijvoorbeeld Red Bull teambaas Christian Horner. Wellicht zijn die motoren dezer dagen niet meer zo relevant voor straatauto’s. Maar moet dat per se? Er worden immers ook nog steeds paardenraces georganiseerd, terwijl bijna niemand nog op zo’n knol naar zijn werk gaat.

De realiteit is dat de atmosferische droom in de nabije toekomst niet bewaarheid zal worden. Alles wijst erop dat men in plaats daarvan gaat proberen de huidige V6-en meer geluid te laten maken. Volgens Michelin’s voormalig motorsport-chef Pierre Dupasquier is dat echter een nodeloze onderneming. De man die de scepter zwaaide bij Michelin tijdens hun laatste periode in de F1, meent dat de jeugd niks meer heeft met lawaaiïge motoren. Dit laat hij althans optekenen in Auto Hebdo:

Jongeren zijn gewend aan gameconsoles en de Renault Zoe van hun moeder. Ze zouden zich alleen maar afvragen waarom F1 auto’s zoveel lawaai maken. Niemand zou zo’n oude machine begrijpen terwijl normale moderne auto’s zoveel finesse hebben.

Een onbegrijpelijk sentiment als je het mij vraagt, maar misschien zijn de nieuwste generaties compleet murw geslagen door stoeptegels van rubber? Of zou Dupasquiers mening iets te maken hebben met het feit dat Michelin de banden levert aan de Formule E?