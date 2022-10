Heel veel beter dan deze Alfa 8C Spider gaat het niet worden

Babyblauw met een rood kapje. Een geweldige Alfa 8C Spider, aangeboden op een veiling.

Niet alleen vroeger wist Alfa Romeo mooie auto’s te bouwen. Ook in de huidige tijd hebben ze het nog in de vingers. Daar is de 8C het bewijs van. De Italiaan is het vaakst gespot in de rode introductiekleur, maar de auto kan nog zoveel meer hebben. Deze configuratie is uniek en springt er, wat ons betreft, echt uit.

Het gaat hier om een Alfa Romeo 8C Spider, aangeboden op een veiling van RM Sotheby’s. Een waar kunststukje op wielen. De blauwe 8C Spider heeft niet alleen een rood dak, maar ook een rood interieur. Normaal gesproken is blauw en rood een leuke combinatie voor een politieauto, niet voor zoiets speciaals als dit. De zeer lichte blauwe tint is echter een ander verhaal.

Van de Alfa Romeo 8C Spider zijn er slechts 500 gemaakt. Krachtbron voor dit model is de 4.7-liter Maserati Ferrari V8. Een lekkere motor hoor, niets mis mee. 450 pk en 470 Nm aan koppel worden losgelaten op de achterwielen. De motor is gekoppelde aan een gerobotiseerde automaat met zes verzetten.

Het geluid van de Alfa is hemels. Het sprintje naar de honderd klaart de Italiaan in 4,4 seconden. De topsnelheid ligt op 290 km/u. Maar het gaat niet zozeer om de prestaties. Het gaat hier om open cruisen op de mooiste plekjes van Europa. Vanuit elke hoek is het een schitterende auto om naar te kijken. Helaas heeft de vorige eigenaar dat niet helemaal begrepen. Met een kilometerstand van 828 kilometer is er nauwelijks gereden met de 12 jaar oude Alfa.

Aan de nieuwe eigenaar de deftige taak er wel mee te gaan rijden. Want het is toch zonde als dit kunstwerk in een stoffige autoverzameling verdwijnt. Rijden met dat ding en laat die V8 bulderen! Deze Alfa 8C Spider op een veiling verdient het om gezien te worden.