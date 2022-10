Nederlandse prijs 517 pk sterke BYD Tang bekend

Een SUV die alles kan in vorm van de BYD Tang, dit is de Nederlandse prijs.

Met Louwman als importeur gaat BYD elektrische personenauto’s in Nederland lanceren. Het voorlopige modellenoffensief bestaat uit de BYD Han, Tang en Atto 3. Van de ATTO 3 hadden we al recent een Hollands prijskaartje. Nu is de Nederlandse prijs van de Tang bekend.

Je moet de BYD Tang zien als een SUV in het luxe segment. De bijna 5 meter lange elektrische auto is uitgerust met een 86,4 kWh grote accu. Het WLTP-rijbereik bedraagt 400 kilometer en er is plaats voor maximaal zeven personen aan boord van de Tang. Daarmee begeeft de BYD zich in exclusief vaarwater. Zoveel zevenzits elektrische EV’s zijn er niet. Denk aan de Mercedes EQB en de Tesla Model Y en X, maar dat is het ook wel.

Om Nederlanders in een Chinese elektrische auto te krijgen is een aantrekkelijk prijskaartje nodig. Anders kiest men wel voor een auto van de gevestigde orde. Kiezen voor een Mercedes of Tesla voelt immers ‘veiliger’ dan het gevoelsmatig voor veel Nederlanders nog onbekende BYD. Ook al is het een gerenomeerd automerk met een lange geschiedenis.

BYD Tang prijs

De Nederlandse prijs van de BYD Tang ligt op € 73.300. Geen misselijke prijs, maar daar staat ook wat tegenover. De twee elektromotoren leveren een systeemvermogen van 517 pk. Met een 0-100 tijd van 4,6 seconden kom je weinig tekort in de grote SUV.

Een fraaie afwerking, lederen materialen, een audiosysteem met 12 luidsprekers. Eigenlijk zit alles er wel op wat je wenst. Wat dan ook weer een verklaring is voor het prijskaartje. De vraag is echter of het interessant genoeg is om de Nederlander te overtuigen. Het is immers een SUV in het luxere segment. Een hardloper zal het sowieso niet worden. Net als de Aiways U5 is een 4,9 meter lange SUV meer geschikt voor bijvoorbeeld de Verenigde Staten dan het compacte Nederland.

Concurrentie

Kijk je naar de concurrentie, dan is de Nederlandse prijs van de BYD Tang niet haarscherp. Een kale Mercedes EQB, weliswaar exclusief opties, begint bij 59.917 euro. Kleine kanttekening. De EQB heeft veel minder vermogen, maar optioneel wel weer zeven stoelen. De Tesla Model Y als Long Range kost je minimaal 65.990 euro en is qua prestaties een betere vergelijking. Kortom, de BYD Tang gaat het nog moeilijk krijgen.