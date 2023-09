Christian Horner trollt Toto Wolff met Wikipedia uitspraak

Christian Horner is de Wikipedia referentie van Toto Wolff nog niet vergeten en trollt de Mercedes baas.

We weten natuurlijk allemaal nog dat Max Verstappen tijdens de Grand-Prix van Italië een heus record in de boeken zette, door zijn tiende race op rij te winnen. Een prestatie van formaat die breed bejubeld werd. Vooral als je een oranje bril op hebt.

Nou staat Mercedes-teambaas Toto Wolff niet persé bekend als een goed verliezer en ondanks dat hij de laatste tijd ook positieve dingen zegt over “onze” Max, sneerde hij ouderwets over dat toch wel bijzondere record.

Want, zo zei Toto, zo’n record is eigenlijk meer iets voor Wikipedia en stelt niet zoveel voor. Niemand leest dat verder. Daarnaast is het Mercedes nooit gelukt om zo’n serie neer te zetten omdat de coureurs van Mercedes gewoon meer aan elkaar gewaagd zijn. Oftewel, Sergio Perez is niet goed genoeg. Dixit Toto.

Horner is zo trots als een pauw

In aanloop naar de Formule 1 race van Japan dit weekeinde kwam Red Bull baas Christian Horner nog even via een omweg terug op de opmerking van Toto. Er werd hem namelijk gevraagd naar de opmerkelijke opkomst en succes van Red Bull Racing in de Formule 1.

Negentien seizoenen geleden kocht Dietrich Mateschitz het Jaguar F1 team om met Red Bull de Formule 1 te veroveren. Dat Jaguar team stond zo’n beetje stijf op de zevende plaats aan de finish (aldus Horner). Dit weekeinde kan Red Bull echter zijn inmiddels zesde constructeurstitel binnenhalen.

Niemand had durven dromen dat het team zo ver zo komen. Een enorme fenomenale reis. Maar Horner zegt ook dat hij liever vooruit dan terug kijkt.

Christian Horner over Wikipedia

Als Red Bull de komende races de constructeurstitel en met Max Verstappen de wereldtitel binnenhaalt is dat weer een mooie prestatie. En, zo voegt Christian Horner er met enig gevoel voor humor aan toe, dat is dan weer een mooie toevoeging voor op Wikipedia, ook al kijkt niemand daar meer op tegenwoordig. Het is een enorme prestatie voor in de boeken.

We gaan zien hoever ze dit weekeinde in Japan komen. Zowel in de eerste als de tweede vrije training zag het er in ieder geval goed uit voor Red Bull Racing.