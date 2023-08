Volkswagen ID.3 facelift – rijtest en video

De ID.3 moest de opvolger van de iconische Kever en Golf worden. Dat we nu al de facelift van de Volkswagen ID.3 in de rijtest hebben is een teken dat het niet gelukt is.

Een mislukking is het Volkswagen ID avontuur overigens zeker niet, wereldwijd werden al meer dan 400.000 ID modellen verkocht. Ook in Nederland wisten klanten de Volkswagen dealers te vinden om een ID.3 te scoren. Maar liefst 16.000 keer vloog er een ID.3 over de toonbank. Overigens werd het leeuwendeel van die orders uitgeleverd in 2020, toen er maar liefst 11.000 ID.3’s op kenteken gingen. Geheel onomstreden was de Volkswagen ID.3 dan ook zeker niet, de facelift moet een deel van de klachten wegnemen.

Strakker exterieur

Als je geen zin hebt in hele verhandelingen, dan luidt de managementsamenvatting als volgt: het opgefrist uiterlijk maakt van de ID.3 een normalere Volkswagen.

Als je er nog bent, dan doen we nu een deepdive in alle uiterlijke wijzigingen. Er zijn drie nieuwe kleuren: zwart, olijfgroen en het blauw van de Volkswagen ID.3 uit de rijtest. Aan de voorzijde verloor de ID.3 de rare zwarte bult op de motorkap (maar kreeg een soort dichte NACA-ducts) en de voorbumper is aangepakt waarbij de “wybertjes” verdwenen.

Volkswagen luisterde voor de aanpassingen naar hun klanten en die trokken massaal de stickers van de C-stijl. Meer dan een gimmick was het toch niet en de ID.3 knapt ervan op.

Aan de achterzijde is er maar één wijziging: de achterlichten liepen altijd al door in de kofferklep. Voor de facelift waren dat geen echte lampen, wat er nogal goedkoop eruitziet naast andere Volkswagens die dat wel hebben. Gelukkig zet VW dat nu recht.

Dankzij alle fijnslijperij en het toevoegen van luchtsleuven in de bumper is de cW waarde lichtjes verbetert. Voorheen scoorde de ID.3 een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,267 en die zakt nu naar 0,263. Inderdaad geen wereld van verschil, maar het helpt natuurlijk wel.

MEB platform – techniek nog ongewijzigd

Met de komst van de aerodynamische ID.7 liet Volkswagen ook een aantal technische updates van het MEB platform zien, maar die komen (nog) niet naar de ID.3. Ooit was het overigens de bedoeling dat er een VW ID.3 met 45 kWh batterij zou komen, maar die is al een tijdje niet meer gesignaleerd.

Voorlopig is de instapper de ID.3 Pro Business met 58 kWh groot accupakket. Daarmee komt de ID.3 tot 426 km ver in de WLTP testcyclus. Sinds 2020 is de snellaad snelheid wel verbetert, die zit nu op 120 kW. Aan de DC snellader moet de ID.3 met 58 kWh accupakket in 35 minuten van 5 tot 80 procent kunnen laden.

Een stapje erboven zit de ID.3 Pro S die een 77 kWh groot accupakket heeft en daarmee 559 km in de WLTP cyclus kan halen. Laden gaat ook iets sneller, met een maximum van 170 kW. In 30 minuten gaat de 77 kWh grote accu van 5 naar 80 procent.

Aan de reguliere AC lader halen beide versies 11 kW via een drie fase aansluiting. Dat zou de standaard moeten zijn, maar er zijn nog steeds nieuwkomers op de markt die instapmodellen met een te trage 1-fase lader uitrusten.

Waar blijft de ID.3 GTI

Met een laag zwaartepunt en een elektromotor die de achterwielen aandrijft, is in de ID.3 in de basis best een prettig sturende klant. De elektromotor levert 204pk/ 310 Nm aan de achterwielen af. Het is voldoende voor een sprint naar de 100 in 7.3 secondes. Met 204 pk en redelijk gunstige stroomlijn is in theorie een hoge topsnelheid mogelijk, maar zo’n feest is het niet. Al bij 160 km/u maakt een begrenzer een einde aan de acceleratie.

Bij het zustermodel CUPRA Born is er een variant die 231 pk kan leveren, maar we weten ook dat er een motor op de vooras kan bij het MEB platform. De ID.4 en ID.5 GTX hebben dan ook 306 pk, we koesteren nog steeds de hoop dat Volkswagen besluit om het huwelijk tussen die aandrijflijn en de ID.3 te bezegelen. Zo gek is het idee voor een ID.3 GTI toch niet?

Dan willen we ook meteen dat het ESP uit of in een Sport stand kan. Natuurlijk is dat voor dagelijks gebruik onzin, maar het is niet verboden dat autorijden ook een beetje leuk kan zijn. Het enige wat de ID.3 toelaat is een heel klein beetje slip om bijvoorbeeld in de sneeuw iets makkelijker weg te kunnen rijden.

Ruimte ID.3

Het voordeel van de meeste elektrische auto’s is dat ze relatief veel binnenruimte bieden. Ook bij de ID.3 is dat zo, qua buitenmaten schurkt die tegen de Polo aan. De wielbasis en daarmee de interieurruimte van de ID.3 zijn vergelijkbaar met die van de Passat Variant. Alleen de bagageruimte is niet overdreven ruim, die blijft steken op 385 liter..

Mocht je daarmee niet uitkomen, bestel dan de steunhaak mee. Die zit prachtig achter de kentekenplaat verwerkt en daar past een fietsdrager of bagagebak op. Je mag er niets mee trekken, maar met de caravan naar het zuiden is qua range met nog geen enkele EV lekker te doen.

Verbeterd interieur

Nee helaas zijn de fysieke knoppen nog niet terug, de door velen vervloekte sliders op stuurwiel en infotainment zijn er nog wel even. Toch heeft Volkswagen ook die kritiek gehoord, dus wie weet in een volgend modeljaar.

Gelukkig is er wel genoeg verandert, Volkswagen heeft de kritiek op de goedkoop aanvoelende materialen ter harte genomen. Deurpanelen en de bovenkant van het dashboard hebben niet meer de look en feel van een mayonaise-fles, maar zijn nu bekleed met zachtere, hoogwaardigere materialen. Geheel in de trend om afscheid te nemen van dierlijke producten, is het stuurwiel niet meer van echt leer. De uitstraling is veel beter, feitelijk is de ID.3 nu op het niveau waar het direct had moeten zijn.

Het infotainment groeide van 10 naar 12 inch en heeft de laatste versie van de software gekregen. Daar gaan ze nog steeds geen prijzen mee winnen, maar inmiddels is het redelijk werkbaar. Soms is er nog een klein hikje te merken en het gevoel bekruipt dat je vroeger veel meer kon. Gelukkig blijft Volkswagen doorwerken aan de software, dus het wordt steeds beter.

Conclusie en prijs

Een rijtest met een facelift model is altijd lastig, met de Volkswagen ID.3 is dat ook zo. Fundamenteel veranderde er niet veel, hoewel interieur en exterieur upgrades de meeste klanten wel zullen bekoren. Het grote bijtellingsvoordeel op elektrische auto is als sneeuw voor de zon gesmolten, dus “uitdelen” zoals in 2020 zit er niet meer in.

De Volkswagen ID.3 Pro Business (150 kW/204 pk; 58 kWh accu) is er vanaf € 44.990 en daarmee komt hij in aanmerking voor € 2.950 aan SEPP-subsidie. De ID.3 Pro S (150 kW/204 pk; 77 kWh accu) is er vanaf € 47.990. De vernieuwde VW ID.3 is daarmee nog geen koopje, in eigen huis concurreert die met de 39.990 kostende Cupra Born, 180 pk sterke Enyaq voor 43.910 of met de ID.4. Voor minder dan 45k kan je ook terecht bij Tesla voor de Model 3, of bij Volvo voor een XC40 of… Meer dan genoeg keuze dus, gelukkig herstelt de facelift van de ID.3 een aantal traditionele waarden van Volkswagen.