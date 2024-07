Eerste elektrische Ferrari wordt ‘een echte’ (en echt duur)

De eerste elektrische Ferrari moet een echte Ferrari gaan worden. Dus heel erg duur, dat hoort er ook bij.

Bijna alle automerken zijn inmiddels overgestapt naar minimaal één elektrisch moel in hun line-up tot een complete line-up naast hun ouderwetse modellijn met plofmotoren. Het is nu de beurt aan de laatste paar sportwagenfabrikant om ook het goede voorbeeld te volgen.

De eerstvolgende is Ferrari. Die komen nu ook met een elektrische auto. Nu gaan daar al langer geruchten over. Uiteraard zijn we heel erg benieuwd naar de invulling van het concept van de Italianen. Er gaan al langer geruchten de ronde dat Ferrari een bepaalde vorm van beleving en geluid wil gaan toevoegen aan hun eerste elektrische auto.

Onthulling al dit jaar!

Volgens Ferrari-chef Benedetto Vigna zal Ferrari dit jaar de auto nog onthullen en staat de levering in 2026 op de planning. Dat meldt hij aan het Britse Autocar, toch een kwaliteitspublicatie. In het ‘E-Building’-gebouw zijn ze druk bezig met de ontwikkeling van de auto.

Hier lijkt de eerste elektrische Ferrari op tijdens het testen.

Op dit moment zijn ze in en rond Maranello eveneens aan het testen met de eerste elektrische Ferrari. Daarvan zie je geen afbeeldingen op deze pagina, simpelweg omdat ze bij Ferrari een Maserati Levante-esque body op een EV-platform hebben gedropt. Dat deden ze ook al bij de Purosangue.

Hier hopen we van dat ‘ie op gaat lijken.

Het is nog niet helemaal zeker wat de eerste elektrische Ferrari gaat worden, maar het lijkt een soort ietwat hoge crossover coupé sportback te zijn. Denk aan een mooie zwaar verlaagde BMW 6 Serie GT. Uiteraard hopen we op een incarnatie van de Ferrari FF.

Prijs eerste elektrische Ferrari

Dan de prijs. Die is ook bekend. Althans, er is een indicatie van 500.000 euro. We zijn benieuwd hoe Ferrari die prijs gaat rechtvaardigen. Een Model S Plaid kost ongeveer een vierde daarvan en zal waarschijnlijk sneller zijn. Ja, we weten het: de Ferrari zal mooier zijn en een fraaier interieur hebben.

Hier zal ‘ie wel op gaan lijken.

We zien echter dat elektrische auto’s boven de 100.000 euro bijzonder lastig verkopen en hard afschrijven. Porsche verkoopt voornamelijk veel van de eenvoudigere Taycans, niet de dure Turbo-modellen.

We zijn benieuwd. Een elektrische crossover van Ferrari. Dat hoeft niet zozeer een ramp te zijn, maar wat is er mis met een geweldige coupé?