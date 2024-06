Porsche, cash en meer in beslag genomen in Breda

Wel fraai, zo’n Porsche Cayenne Coupé in de kleur Krijt.

Misschien toch maar even Domeinen in de gaten houden. Wellicht komt daar deze krijt grijze Porsche Cayenne Coupé aan bod. De SUV is onderdeel van een reeks inbeslagnemingen in Breda deze week.

Porsche Cayenne Coupé van Ronnie S

De politie heeft bij doorzoekingen de Porsche, 100.000 euro cash, sieraden, dure horloges, een jacht en meer in beslag genomen. Net als drie woningen en diverse bankrekeningen.

Het gaat hier om eigendommen van oud-profvoetballer Ronnie S. en familieleden. De politie verdenkt de oud-voetballer van handel in drugs en witwassen. Hij zit in de cel en daar zal hij nog zeker twee weken moet blijven brommen.

De Cayenne Coupé in kwestie is geen blubberdikke uitvoering. Het gaat hier om het basismodel. Dat betekent een zescilinder turbomotor met 353 pk en 500 Nm aan koppel. De grootste SUV van Porsche is in allerlei dikke motoriseringen te krijgen, zo heel vaak zie je ‘m niet als instapper voorbij komen. Wat dat betreft een opvallende spec, dit exemplaar.

De oud-voetballer speelde onder andere NAC Breda, FC Twente, Wigan Athletic en Standard Luik. Dat laatste is ook deels een verklaring voor het Belgische kenteken op de Porsche Cayenne Coupé van Ronnie. Sowieso is zo’n Porker goedkoper in aanschaf bij onze zuiderburen in vergelijking met Nederland.

Ronnie was een échte voetbalautoliefhebber. Als dat überhaupt een woord is. In het verleden had de prof bijvoorbeeld een Bentley Continental Supersports. Kijk, je bent geen profvoetballer geweest als je geen Bentley hebt gehad. Dus die kan in elk geval afgevinkt worden. De Porsche Cayenne is wat minder spectaculair. Toch die hoge instap hè.

Mocht de Nederlander schuldig worden bevonden kan hij zijn speelgoed, van de Porsche tot het jacht, in elk geval vaarwel zeggen. Ach, hebben we weer wat te shoppen op Domeinen Roerende Zaken nietwaar.

Fotocredit: Politie