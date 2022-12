Zoveel verdienen teambazen in de Formule 1

Het was een roerige week om F1 teambaas te zijn. Maar hoeveel krijgen F1 teambazen eigenlijk betaald?

Het leek opeens wel weer het silly season in de Formule 1 afgelopen week. Zo wordt immers traditioneel die periode van het jaar genoemd waarbij de coureurs van het ene naar het andere team hoppen. Jonge talenten naar topteams, bewezen veteranen naar middenvelders, soms de entree van een beloftevolle rookie ten koste van een ondermaats presterende stamcoureur…je kent het wel. Echter, dit keer betrof het niet de coureurs, maar de teambazen.

Vasseur gaat van Alfa Romeo, dat Audi wordt, naar Ferrari. Seidl gaat van McLaren naar Audi, dat nu nog Alfa Romeo is. Hij zal daar echter niet direct teambaas worden, daar Alfa Romeo, eerst nog geen Audi zal zijn. Daar moet dus nog een interim-optie gevonden worden. Andrea Stella schuift binnen McLaren op naar de positie van Seidl.

Dan blijft Mattia Binotto dus even over zonder zitje. We achten de kans klein dat de techneut het zitje van Seidl warm gaat houden. Maar wie weet is het wel wat, voor de geboren Zwitser. En anders, kan nog altijd de bij Williams vertrokken Jost Capito instappen. Dan is daarmee het hele cirkeltje ook maar weer rond. Of toch in ieder geval, soort van ovalig, in de buurt van rond.

Het is niet echt gebruikelijk voor de F1 om zoveel wisselingen van de wacht te hebben aan de top van de teams. Misschien ook omdat je vroeger nog vaak eigenaren van teams had die zelf ook de baas waren en de tent runden. Mannen zoals Tom Walkinshaw, Eddie Jordan, Colin Chapman, Ken Tyrrell, Ron Dennis, Frank Williams en natuurlijk ooit, heel lang geleden, Enzo Ferrari.

Maar met de komst van het echt enorm grote geld, zijn alle teams nu van fabrikanten en/of enorme conglomeraten. Momenteel is Toto Wolff eigenlijk nog de enige teambaas die er (voor dertig procent) ‘met eigen geld inzit’. Voor de rest moeten we het doen met managers. En dat zijn nu eenmaal vaak passanten, soms uit opportunisme, soms omdat het ook wel handig is voor een (groep) eigena(a)r(en) iemand te kunnen ontslaan bij gebrekkig resultaat. Wellicht moeten we dus wennen aan het feit dat de teambaas een soort voetbalcoach wordt.

Salaris ook voetbalesque

Moeten we dan medelijden hebben met de bijna altijd onder druk staande teambaas? Mwah, de vergoeding is volgens Sportune in ieder geval op zich vrij ordentelijk. Men meent te weten dat Toto Wolff 16 miljoen per jaar vangt voor zijn teambazerij. Horner zit tussen de acht en twaalf miljoen, volgens de publicatie, die geen verklaring geeft voor deze ‘range’. Vasseur en Seidl zouden in hun nieuwe functies zo’n 6-8 miljoen per jaar gaan vangen.

Een mooie upgrade dus voor Vasseur, die bij Alfa Romeo naar verluidt ongeveer een miljoen per jaar verdiende. Dat maakt de stap toch wat makkelijker het risico te lopen dat je er snel weer uit vliegt. Zoals Marco Mattiaci, die acht maanden mocht blijven totdat Maurizio Arrivabene arriveerde. Bovendien maakt het net als in de voebel ook allemaal niets uit: Mattiaci heeft nu een mooie functie bij Aston Martin. De draaimolen blijft wel door draaien…

Waarvan akte.