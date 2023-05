Twee nieuwe Tesla’s worden extreme bestsellers

Er zitten twee nieuwe Tesla’s aan te komen, die extreem goed gaan verkopen, aldus Elon Musk.

Er valt altijd genoeg te melden rondom Tesla, maar keihard autonieuws over Tesla is vrij zeldzaam. Aan nieuwe modellen doet Elon Musk namelijk niet en facelifts zijn er ook niet vaak. Voor de echte Tesla-fans had Musk gisteravond echter opwindend nieuws.

Gisteren vond in Austin namelijk de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Tesla plaats. Die was wat minder enerverend dan die van Volkswagen, want Elon Musk kreeg geen taart naar zijn hoofd. Ook waren er geen topless activistes aanwezig.

Wel was er dus opwindend nieuws, want Elon Musk kondigde twee “nieuwe producten” aan. Helaas vertelde hij er nog niet bij welke producten dat zijn. Het zegt alleen dat de nieuwe modellen qua design en productietechnieken “met kop en schouders” boven alles uitsteken wat er nu op de markt is. Daar moeten we het voor nu mee doen.

We kunnen wel raden wat de nieuwe modellen zijn. Waarschijnlijk gaat het niet om daadwerkelijk nieuwe modellen, maar om de facelifts van de Model 3 en Model Y. Van die eerste was al een foto gelekt. Je hebt vervolgens niet veel fantasie nodig om je de nieuwe Model Y voor te stellen.

Het was al bekend dat de gefacelifte Model 3 op een andere, goedkopere manier geproduceerd gaat worden. Dat is waarschijnlijk ook waar Elon Musk naar verwijst. De Model 3 zal dus op meerdere niveaus flink op de schop gegooid worden.

Andere modellen waar Elon Musk nog naar zou kunnen verwijzen zijn de Cybertruck (daar wachten we ook nog steeds op) en de kleinere Model 2. Dat zouden wel degelijk nieuwe modellen zijn.

Elon heeft in ieder geval torenhoge verwachtingen van de nieuwkomers want hij verwacht op jaarbasis “meer dan 5 miljoen exemplaren” te bouwen van de auto’s samen. Om even aan te geven hoeveel dat is: de totale productie van Tesla was vorig jaar een kleine 1,4 miljoen. En dat was al ruim het dubbele van wat VAG aan EV’s produceerde.