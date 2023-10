Officieel: Toyota gaat EV’s met handbak leveren

Ja, Toyota kondigt nu echt aan dat hun handbak voor EV modellen eraan zit te komen.

Het is voor autofanaten het meest gehoorde argument tegen EV: dankzij het missen van geluid en gevoel zijn de auto’s te saai en komt de emotie van een ICE-auto niet terug in een EV. Op zich is dat waar, geluid en het horen van versnellingen, naast het voelen van die versnellingen middels een handbak, draagt bij aan het gevoel.

Alternatieven

Het probleem is, de echt fossiele autofanaten van de wereld vinden de alternatieven ook niks. Geluid ‘simuleren’ dankzij de speakers van de auto is al een controversieel item sinds BMW dat introduceerde zo’n 15 jaar geleden, nota bene in een auto met benzinemotor. En een elektromotor heeft nou eenmaal geen versnellingsbak nodig, dus een handbak is simpelweg niet mogelijk. Of wel? Toyota is bloedserieus over hun handbak voor EV’s.

Handbak voor EV

Dat is geen nieuw concept. Toyota debuteerde al een sportwagen concept met handbak een paar jaar geleden. Sindsdien heeft het merk patenten ervoor aangevraagd en kwam de technologie terug in een elektrische versie van de Corolla Levin AE86. Nu is er een werkend prototype EV met handbak op basis van de Lexus RZ en Autocar doet er verslag van.

Simulatie

Nee, het lukt Toyota niet om een versnellingsbak aan een e-motor te koppelen. De handbak werkt dan ook eigenlijk als een soort simulatie. Elke versnelling heeft een eigen koppelcurve, net als een ‘echte’ handbak. Je verdeelt de totale krachtcurve van de e-motor dus over zes versnellingen. Ook krijg je een koppelingspedaal en wordt precies berekend waar de motor zou moeten afslaan indien jij te snel ontkoppelt. En kun je het koppelingspedaal gebruiken om te ‘kruipen’.

Andere auto’s

Een beetje een gimmick dus, maar als we even een knuppel in een hoenderhok mogen gooien: dat is een handbak sowieso wel een beetje in de moderne tijd. Het gimmick-gehalte wordt nog verder verhoogd door Toyota’s doel om meerdere auto’s te kunnen simuleren. Toyota kan dus de e-motor zo aanpassen dat het schakelgevoel past bij elke overbrenging van elke auto. Het prototype kan aanvoelen als de bak van een Toyota Passo, Tundra of Lexus LFA. Drie compleet verschillende auto’s en het rij- en schakelgedrag, alsook de snelheid verandert de RZ compleet van gevoel. Geef toe, schakelen zoals een LFA en dan ook nog de noot van de Yamaha V10 door je speakers geblazen krijgen, in een elektrische crossover, dat moet toch sensationeler zijn dan een normale EV. Toyota heeft een plan om meer dan 1.000 auto’s te kunnen simuleren qua verzetten.

Echt in productie

Oké, de techniek is dus bekend, er is een prototype, maar blijft het daarbij? Zeker niet. Toyota plant om in 2026 een elektrische auto met deze technologie op de markt te brengen. Met de aankondiging van de FT-Se, een soort elektrische MR2, zou het Toyota kunnen lukken om een elektrische sportauto met het gevoel van een handbak te creëren. Geeft dit hoop voor de liefhebbers?