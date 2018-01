Heet! Nieuwe Veloster ook als kneiterdikke ‘N’

De Zuid-Koreanen zijn lekker bezig!

Hyundai wist positief te verrassen met de nieuwe i30 N en nu blijkt dat dit nog maar het topje van de ijsberg was. Het merk heeft het doek getrokken van de nieuwe Veloster en jawel, hij komt er ook als N.

De nieuwe Veloster is qua design flink verbeterd. Het vorige model was een vreemde eend in de bijt. De één was er gek op, de ander gruwelde bij het zien van de Koreaan. Met het nieuwe model heeft het merk gekozen voor een middenweg. De auto oogt minder incourant en is, in mijn ogen, een aantrekkelijke verschijning. Het eigenwijze van de Veloster is gebleven. De hatchback heeft bijvoorbeeld nog steeds drie in plaats van vier deuren die open kunnen.

De Veloster heeft pap gegeten, want de hatchback is ietsjes gegroeid. De auto is twee cm langer en één cm breder geworden. Naast een opgefrist interieur, zijn er ook wijzigingen op het gebied van de motoren. De oude 1.6 uit het vorige model is exit. Daar is een tweeliter turbomotor voor in de plaats gekomen. Deze variant is te krijgen met 150 of 180 pk. Het heetste model onder de N is de Veloster Turbo met een 1.6, goed voor 200 pk en 264 Nm koppel. Men kan kiezen uit een handbak of een automaat met zeven verzetten.

Het topmodel is de Veloster N. Het is het eerste N-model van Hyundai voor de Noord-Amerikaanse markt. Net als de i30 N, is de Veloster N ontwikkeld en getest op de Nürburgring. Onder de kap een tweeliter turbomotor met 270 pk en 352 Nm koppel. Fans van automaten moeten de Veloster N lekker links laten liggen. De Koreaan komt enkel in combinatie met een handgeschakelde zesbak.

De auto staat in Detroit en met het persbericht legt Hyundai dan ook de focus op Noord-Amerika. Het is te hopen dat Hyundai de Veloster wederom in Europa gaat lanceren, maar daar valt op dit moment nog niets over te zeggen. De Hyundai Veloster N staat eind dit jaar bij de Amerikaanse dealer.