Dit is de nieuwe Toyota Avalon

Fraaie sedan!

Als ik in de States zou wonen, dan zou de Toyota Avalon hoog op mijn lijstje staan. Wat een fijne no-nonsense sedan is dit toch ook. Verwacht geen sportieve rijeigenschappen van een auto als deze, maar een heerlijke reisauto die je in alle comfort door het dagelijkse verkeer weet te sleuren.

De luxe sedan van Toyota is vernieuwd en staat in Detroit te shinen. Zoals je mag verwachten van een Toyota-product, komt de auto standaard met de nodige eigenschappen. Check bijvoorbeeld het nieuwe Entune 3.0 Plus infotainmentsysteem. Dit systeem werkt middels een 9-inch touchscreen en komt met zaken als Apple Carplay. Het is de eerste Toyota met dit nieuwe infotainmentsysteem. Helaas is er geen ondersteuning voor Android Auto.

Daar blijft het niet bij. Een draadloze oplader voor je smartphone, vijf USB-poorten en adaptieve LED-lampen zitten er allemaal standaard op. Dit is slechts een greep uit lijst met features die met de Avalon komen.

Omdat Avalon niet voor de Europese markt is bedoeld, zit er ook geen verbouwde Dyson met 25 turbo’s onder de motorkap. De sedan komt met een 3.5 liter grote V6, goed voor 300 pk en 362 Nm koppel. De nieuwe Avalon komt met een achttraps automaat. Er komt tevens een hybride versie met een 2.5 liter viercilinder.