Heet! Nieuwe Volvo V60 op je beeldscherm

Vervroegd, dankzij het grote boze internet, kunnen we nu al kijken naar de nieuwe Volvo V60. Twee foto’s van de nieuwe station zijn door de Bosnische autowebsite automotosvijet naar buiten gebracht. Het uiterlijk is geen complete verrassing, maar daar is niets mis mee.

De volwassen looks van de Volvo S90/V90 zijn naar de V60 gebracht. De huidige V60 is geen lelijke eend, maar een verjongingskuurtje kon geen kwaad. Dat is precies wat Volvo heeft gedaan met de nieuwe V60. De lijnen, achterlichten, koplampen, bumpers en uitlaten. Het is net of Volvo ze van de S90/V90-rekken heeft getrokken in het magazijn.

Het familiegezicht van de Zweedse autobouwer kruipt zo dichter naar elkaar toe. Een trend die we bij tal van andere autofabrikanten ook zien. Qua diversiteit wordt het er niet beter op. Een voordeel is wel dat er een nieuwe knappe Volvo is geboren, aangezien de V90 (naar mijn mening) ook een heerlijke auto is om te zien.

Voor nu moeten we het stellen met deze twee pica’s. Binnenkort weten we meer, de onthulling is op 21 februari. Volvo toont daarna de gloednieuwe V60 aan het publiek, op de Autosalon van Genève (begin maart).

Met dank aan Robert voor de tip!