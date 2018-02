Mercedes-AMG G63 als dikke vette Edition 1

Ook van de nieuwe G63 kunnen we een Edition 1 verwachten.

Bij de introductie van een nieuw AMG-model lanceren de evil doctors uit Affalterbach doorgaans een Edition 1. Deze speciale variant is wat duurder in aanschaf. Daar krijg je dan weer een aantal extra’s voor terug in vergelijking met een standaard model. Bovendien is de Edition 1 maximaal een jaar introductie te bestellen.

De Mercedes-AMG G63 Edition 1 is zwart van kleur en heeft rode accenten. De kleur rood komt in het exterieur terug op de velgen, remklauwen en spiegels. In het interieur zien we de kleur terug op de stoelen. Edition 1-modellen van Mercedes-AMG staan nu niet bepaald bekend om hun subtiele verschijning en dat is bij de nieuwe G63 niet anders. Door de donkere kleur is het bijna niet te zien, maar de typische Edition 1-style sticker over de zijflank is gewoon weer aanwezig. Toch weer 50 pk extra.

De nieuwe G63 heeft een 4.0 liter V8 die goed is voor 577 pk en 850 Nm koppel. Andere AMG modellen in het gamma hebben laten zien dat de benzinemotor prima gekieteld kan worden, dus verwacht in de komende maanden de nodige behandelingen van Brabus, Renntech en anderen.

Fotocredit: Mercedes-Benz Passion blog via Facebook