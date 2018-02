Skoda Kodiaq L&K is een extra luxe SUV

Deze versie moet je hebben als je van een aangeklede auto houdt.

Op de beursvloer in Genève staat Skoda met een Kodiaq. Nu is de SUV geen nieuws meer, maar de Tsjechen nemen een extra luxe variant mee van de vierwieler. De Kodiaq L&K is vernoemd naar de oprichters van het bedrijf, Laurin en Klement. Skoda gebruikt de naam om extra luxe modellen aan de duiden. Zo is er bijvoorbeeld ook een L&K-versie van de Superb.

Nu komt tevens de Kodiaq er als L&K-uitvoering. De Kodiaq L&K herken je aan een chromen grille, 19-inch wielen, LED-koplampen en een andere achterbumper. Het interieur bestaat uit lederen materialen met een pianolak afwerking. Tevens is er een geluidssysteem van Canton aanwezig. Het Laurin & Klement-logo komt diverse malen terug, waaronder op de stoelen en op het infotainmentscherm.

De Kodiaq L&K is er met voor- en vierwielaandrijving. Op het gebied van benzinemotoren is er keuze uit een 1.5 TSI met 150 pk en een 2.0 TSI met 180 of 190 pk. Dieselen gaat met een 2.0 TDI met 150 pk of een 190 pk sterke 2.0 TDI. De sterkste motoren komen standaard met vierwielaandrijving.

Skoda heeft niet bekendgemaakt wanneer de Kodiaq L&K op de markt verschijnt, maar daar horen we op een later moment ongetwijfeld meer over.