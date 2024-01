Deze Renault 5 Alpine Turbo staat op Marktplaats

Het is niet de unit met de motor achterin, maar het is wel een lekker Frans hot hatch bommetje, deze Renault 5 Alpine op Marktplaats.

De Renault 5 maakt dit jaar een LL Cool Jesque comeback als elektrisch gebakje. Op zich kijken we daar best naar uit, want kekke betaalbare EV’s zijn welkom op de markt. Toch leuker om maar te kijken dan een Mitsubishi iMiEV, om maar wat te noemen. De originele Renault 5 was natuurlijk een legende. Als er iets is wat de Fransen goed kunnen qua auto’s, is het wel leuk rijdende praktische A- en B-segmenters bouwen. En om daar dan vervolgens sportieve bommetjes van te maken, kan je ook wel aan ze overlaten.

Bij de Renault 5 waren er verschillende snelle versies. De meest legendarische is natuurlijk de Renault 5 Turbo. Met zijn breed uitgeklopte wielkasten met luchthappers, de turbomotor achterin en achterwielaandrijving was het een geweldig listig bommetje. Geen wonder dat de auto ook een rol kreeg in een Bondfilm. Al was het dan die ene met Sean Connery die officieel niet telt als een Bondfilm (Never Say Never Again). Het interieur was ook erg gaaf met vijfhonderd tellers voor je neus en bijzondere kuipstoeltjes. Later kwam de Turbo 2, met een conventioneler interieur. Dat was eigenlijk jammer. Net als het feit dat beide tegenwoordig onbetaalbaar zijn.

Maar, gelukkig zijn er ook nog andere warme tot hete versies van de ‘R5’. Sterker nog, ver voor de introductie van de R5 Turbo, was er al de Renault 5 Alpine. Deze kwam in 1976 op de markt en was dus een van de eerste hot hatch Mohikanen. In 1982 werd het model opgevolgd door de unit die nu op Marktplaats staat, de Renault 5 Alpine Turbo.

Ondanks dat deze ook een 1.4 Turbomotor heeft zoals de R5 Turbo, is het natuurlijk een hele andere auto (en een andere motor), met ‘gewoon’ voorwielaandrijving. Net als de latere GT Turbo overigens. Het is allemaal een beetje onoverzichtelijk. Maar dat kwam omdat de Fransen maar niet ophielden met hete versies van de R5 maken. Eigenlijk een goede reden dus.

Met 111 pk gaat de 838 kilo lichte R5 behoorlijk van kiet. De fabrieksopgave is 8,8 seconden naar 100. Dat is nu niet bijzonder meer, maar in 1982 was het natuurlijk erg rap. Bovendien zijn de sensaties anders. Met zo’n lichtgewicht turbotorretje heb je al snel het gevoel dat het veel rapper gaat. Op zich niet verkeerd in het huidige Nederland. In een moderne M3 of zelfs Renault Mégane RS, moet je immers hoogst illegale dingen doen om nog een beetje ‘beleving’ te hebben.

Deze unit op Marktplaats heeft ook een goede kleurcombinatie. Zwart met typische jaren ’80 decals in rood. Natuurlijk de geweldige velgen met wat rode details. En een interieur met rood beklede stoelen waar alleen Fransen en Italianen mee weg kunnen komen. Het klopt allemaal wel. Alleen ja, dan de prijs. Ook deze lauw-warme R5 is niet goedkoop meer. 35.000 Euro wil de verkoper er voor hebben. Oef. De moeite waard, of toch te veel van het goede?