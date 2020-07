Heftigere AMG GT Black Series P One Edition op komst

Ongelooflijk maar waar, Mercedes lanceert gewoon even de heftigere AMG GT Black Series P One Edition.

Vorige week werd de AMG GT Black Series onthuld. Naast het feit dat we zeer blij zijn dat er een nog heftigere AMG GT bijkomt, kan het zijn dat er net even te veel smaakjes en uitvoeringen zijn.

Porsche

Nu doet Porsche dat ook. Correctie: Porsche het aantal variaties op een thema uitgevonden én geperfectioneerd. Nu moeten we wel aantekenen dat Porsche ook écht wezenlijke verschillen aanbiedt met 3 carroserievarianten, twee aandrijving opties, twee opties voor de transmissie en verschillende motoren.

AMG GT

Bij de AMG GT is dat minder uitgebreid. Allemaal hebben ze een 4.0 Biturbo V8 met achterwielaandrijving, gekoppeld aan een automaat. De laatste toevoeging was de AMG GT Black Series, die zich nog het meest onderscheidt. Maar er komt een nóg een versie aan die erboven wordt geplaatst. Het Duitse Mercedes-Fans (geinige naam!) wist namelijk deze drie fabrieksfoto’s te bemachtigen.

AMG GT Black Series P One Edition

De heftigere AMG GT heet AMG GT Black Series P One Edition. In dit geval betreft het gedeelte ‘heftiger’ enkel de looks, in technisch opzicht verandert er niet zoveel, waarschijnlijk. Het grootste verschil is de lak. De auto is overduidelijk geïnspireerd op de Mercedes W11 raceauto van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. De voorkant is zilver, de achterkant is zwart.

Petronas

Omdat de achterbumper/diffuser ook zwart is, toont het geheel nu veel beter en dikker dan voorheen. Ook heeft de P One Edition groene details in het interieur, refererend aan de kleur van sponsor Petronas. De naam P One Edition is waarschijnlijk geinspireerd op de naam van de startpositie op de grid als Hamilton de motor vol open mag draaien. Maar dat is niet het enige.

AMG One

Er is namelijk ook een link met de hypercar van AMG, de AMG One. Want dit speciaaltje is namelijk specifiek bedoeld voor klanten die een AMG One in bestelling hebben. Alleen zij ‘mogen’ een AMG GT Black Series P One Edition kopen van AMG. Briljante marketing.

Niet nieuw

Is het idee nieuw? Nee, natuurlijk niet. Drie keer raden welk merk een dergelijke truukje uithaalde. Inderdaad, Porsche. In 2011 werd de Porsche 911 Turbo S Edition 918 Spyder aangeboden aan klanten die ook al een 918 Spyder in bestelling hadden staan. Het was in feite in 911 Turbo S met de meest relevante opties en ze hadden er ‘Edition 918 Spyder’ op geschreven.

Via: Mercedes-Fans.de