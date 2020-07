Mercedes-AMG GT Black Series is helemaal officieel

De nieuwe AMG GT Black Series is eindelijk hier!

Het heeft eventjes geduurd, maar na 8 jaar vond AMG het tijd voor een extreem dikke variant: de Mercedes-AMG GT Black Series. De range van de AMG GT wordt er zo niet overzichtelijker op, maar dat is het mooiste luxeprobleem om te hebben.

De Mercedes-AMG GT Black Series is gepositioneerd boven de voormalig heetste AMG GT, de GT R Pro. Gelukkig hebben ze werkelijk alles uit de kast gehaald om er wat van te maken. Dus geen chip, spoiler en iets grotere wielen. Welnee: alles echt is aangepakt. Pak een kop koffie en ga er goed voor zitten, want voor deze spectaculaire topsporter nemen we even ruim de tijd.

Uiterlijk

We beginnen met het exterieurdesign van de Mercedes-AMG GT Black Series. Tot dusver leken de meeste AMG-GT modellen redelijk veel op elkaar. Zo niet de Black Series. Het model is volgens Mercedes heel erg ‘expressief’, wij houden het op buitenissig.

Het apparaat is namelijk lager en veel breder. Er zijn veel overeenkomsten met de GT3- en GT4-raceuitvoeringen van Mercedes’ sportwagen. De wielkasten zijn breder, de grille is groter en de auto is voorzien van wielkastkoelers. Het zijn niet zomaar sleuven, maar ze hebben daadwerkelijk een functie.

Of je het mooi of iets te opvallend vindt, het is absoluut een Black Series: lekker over the top en bijzonder dik.

Video design

Motor

Het hart van elke AMG is natuurlijk de motor, maar in de Black Series geldt dat meer dan ooit. Uiteraard ligt er een 4.0 V8 in. Het is echter niet de standaard V8, met enkel wat meer vermogen. Er is veel meer gebeurd. De motor heeft een nieuwe interne code: M178 LS2. Dit is er onder andere veranderd: beide turbo’s hebben grotere schoepenwielen gekregen. De intercoolers (ja, meerdere) zijn nu ook groter dan voorheen.

Het meest bijzondere is echter de krukas. De V8 van de AMG GT Black Series heeft namelijk een flatplane krukas, net zoals diverse Ferrari V8’s, de Voodoo V8 uit de Shelby GT350 en de oude Lotus Esprit V8. Deze motor kan maximaal 7.200 toeren draaien. Over toeren gesproken: tussen 6.700 en 6.900 toeren wordt het maximale vermogen van 730 pk geleverd. Het maximale draaimoment bedraagt precies 800 Nm en staat paraat tussen 2.000 en 6.000 toeren. Inderdaad, geen koppelkromme, maar een tafelberg.

Qua karakter een echte AMG dus, maar qua geluid zal de auto anders klinken, mede dankzij de ontstekingsvolgorde van 1-8-2-7 4-5-3-6. Uiteraard heeft de AMG-GT Black Series enorme uitlaten: twee links en twee rechts. Hopelijk kijkt Porsche mee, want zó hoort het: helemaal naar de buitenkant, waardoor de auto optisch nog breder lijkt.

Transmissie

Ondanks het circuitwaardige karakter van Mercedes Black Series-modellen, werden ze altijd geleverd met een automaat. In de AMG-GT Black Series is dat niet anders. De auto is voorzien van de AMG 7G Speedshift bak met dubbele koppeling. Deze bevindt zich op de achteras (transaxle!), maar dat hebben de andere AMG-GT’s van Mercedes ook.

Toch is het niet dezelfde transmissie. De bak is namelijk aangepast om het enorme koppel van de motor aan te kunnen. Ten eerste is de DCT-bak versterkt. Ten tweede is de as tussen bak en motor nu niet van aluminium, maar van koolstofvezel.

Dit alles moet niet alleen resulteren in een versnellingsbak die het vermogen en koppel aan kan, maar ook daadwerkelijk sneller schakelt. En laten we eerlijk zijn, in een circuitmonster met 730 pk is het wel lekker om de handen aan het stuurwiel te kunnen houden.

Prestaties

Het gaat natuurlijk om de voorwaartse drang in dit soort auto’s. We hebben ons ‘een ons’ gezocht naar het uiteindelijke gewicht van de auto, maar die communiceert Das Haus voorlopig nog niet. De meeste gesloten AMG-GT modellen zitten rond de 1.500 tot 1.600 kilogram. Reken op een soortgelijk gewicht voor deze versie. Ja, er is gebruik gemaakt van veel aluminium en koolstofvezel, maar er zijn ook meer en sterkere onderdelen. Dat zou kunnen verklaren waarom Mercedes niet wil verklappen hoeveel de AMG-GT Black Series weegt.

Wel willen ze verklappen hoe snel de auto is. De topsnelheid is relatief bescheiden: 325 km/u. Er zijn auto’s met minder vermogen die harder lopen op de Autobahn. Uiteraard komt dit door de enorme spoilers, die voor meer neerwaartse druk zorgen.

De 0-100 km/u is ondanks enkel achterwielaandrijving goed voor elkaar: in 3,2 seconden zit je op de nationale maximumsnelheid (tot 19:00). Leuker is de 0-200 km/u sprint, want ook die is binnen de 10 seconden geklaard: in 9 tellen namelijk!

Aerodynamica

De spoilers zitten er dus niet voor de lol. De spoilers, splitters en diffusers hebben daadwerkelijk een functie. Aan de voorzijde zien we een splitter die een flink stuk voor de auto uitsteekt. Ideaal op Silverstone, minder handig in Almere-Muziekwijk.

Maar aan de achterkant zien we De Grote Sjaak: een enorme ‘bi-plane’ spoiler. Het kleinste spoilertje is al groter dan de grootste spoiler op de AMG-GT S, maar daarboven zien we een e-nor-me vleugel die rechtstreeks van een Le Mans-raceauto lijkt te komen. Een gedeelte van de vleugel beweegt actief, om bijvoorbeeld te functioneren als luchtrem, net als de SLR McLaren dat had, bijvoorbeeld.

De spoilers van de Mercedes-AMG GT Black Series genereren serieuze neerwaartse druk. Bij 250 km/u bedraagt deze druk zo’n 400 kg. Niet voldoende om op de kop te kunnen rijden, maar desalniettemin behoorlijk indrukwekkend.

Video aerodynamica

Onderstel

Je kan niet al deze aanpassingen doen en het chassis ongemoeid laten. Gelukkig is dat ook niet gedaan. De AMG GT Black Series is voorzien van een lichter onderstel, mede dankzij het gebruik van koolstofvezel. Wederom.

Er is een schroefset aanwezig waardoor je de auto zelf in hoogte kunt verstellen en de hardheid van de veren kunt bepalen. De dempers zijn adaptief verstelbaar.

Tevens is de spoorbreedte flink toegenomen, evenals de hoeveelheid camber en toespoor. De nadruk ligt in dit geval op rijgedrag in bochten. Alle draagarmen, naafdragers en fusees, zowel voor als achter, zijn gemaakt van gesmeed aluminium.

Banden en velgen

Ook de velgen zijn gesmeed. Dat lijkt een no-brainer, maar genoeg sportieve topmodellen krijgen nog ‘ordinaire’ gegoten velgen mee. Over ordinair gesproken: ze zijn wel ordinair dik.

De velgen aan de voorzijde zijn 19″ in diameter, nog niet eens zo heel erg extreem. De breedte van 10J is dat wel. Aan de achterzijde zijn de velgen 20″ groot en maar liefst 12J breed! Aan de voorkant heeft de AMG GT Black Series 285/35 ZR19 banden, aan de achterkant 335/30 ZR 20.

De Mercedes-AMG GT Black Series is voorzien van Michelin Pilot Sport Cup 2 R-banden. Standaard krijg je deze in MO1A-specifictie, een zogeheten soft compound. Reken maar dat op deze band diverse records op diverse circuits gaan sneuvelen. Wil je meer dan 1 rondje op de Nordschleife rijden (2 bijvoorbeeld), dan kun je ook kiezen voor hardere Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO2-banden.

Interieur

In het interieur veranderde er minder veel dan je zou denken. Nu was er geen achterbank die verwijderd kon worden of een cabriodak dat vast gemaakt kon worden.

De Mercedes-AMG GT Black Series heeft fraaie dikke Recaro-sportkuipen, bekleed met nappaleder en alcantara (dat Mercedes Dinamica noemt). Deze twee items zijn in dit geval in stemmig zwart uitgevoerd, maar de oranje stiksels en details zorgen voor een aangename afwisseling. Grijs is optioneel mogelijk, maar is een beetje meh.

Ondanks alle circuitwaardige aanpassingen heb je nog wel gewoon een navigatiesysteem, audio, climate control en dergelijke.

Track Pack

Mocht dit allemaal niet heftig genoeg zijn, kun je kiezen voor het AMG Track Pack op je Mercedes-AMG GT Black Series. Het is een beetje flauw dat je op de ultieme AMG alsnog een pakketje moet bestellen om het écht de ultieme AMG te maken.

Het Track Pack is alleen te bestellen als de racekuipen zijn uitgevoerd in koolstofvezel (wat eveneens een optie is). Dan krijg je een titanium rolkooi, vierpunts gordels, een brandblusser. Verder wordt de stijfheid van de auto middels enkele beugels en een X-brace verstevigt. Volgens Mercedes biedt het daadwerkelijk extra veiligheid bij het over de kop slaan van de auto.

Tobias Moers

De Mercedes-AMG GT Black Series is het afscheidskanon van Tobias Moers. Het is de man achter het ‘moderne’ AMG. Hij is al vanaf 1994 betrokken bij AMG. Moers heeft ontslag genomen en gaat binnenkort bij Aston Martin aan de slag. Zie deze Black Series als een passend einde. Moers was een groot tegenstander van de elektrificatie van AMG-sportmodellen. Wat dat betreft luidt de Mercedes-AMG GT Black Series een einde in, niet alleen voor Moers, maar wellicht ok de periode voor extreem dikke achtcilinders.

Prijzen en beschikbaarheid van de Mercedes-AMG GT Black Series zijn nog niet bekend.