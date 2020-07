Audi RS6 concurrent heeft 520 Nm en kost 10K

Deze Audi RS6 concurrent is aanzienlijk goedkoper én effectiever dan de snelle stationwagon uit Ingolstadt.

Het is een van de populairste auto’s van het internet dit moment. We hebben het natuurlijk over de Audi RS6 Avant. De ultra-rappe ‘Wagon uit Neckarsulm is wereldwijd een enorme hit.

Voor het eerst wordt de RS6 Avant in de VS verkocht, wat de hype alleen maar groter maakt. De RS6 Avant is populair bij spotters, AB-lezers en huisvaders met grote haast. Ook tuners zijn uitermate content met de 4.0 V8, waar ze met gemak meer vermogen uit weten te halen.

Dievengilde

De laatste categorie waar de RS6 goed scoort is natuurlijk bij het dievengilde. De RS6 is bloedsnel, eenvoudig te besturen, lekker ruim en enigzins onopvallend, ondanks dat de huidige generatie iets over the top is. Daarom hebben wij een veel betere Audi RS6 concurrent gevonden.

Waardetransport

Juist, gewoon een waardetransport auto. Zo’n auto fungeert namelijk veel beter als mobiele pinpas, eigenlijk. In dit geval gaat het om een Mercedes-Benz Vario in Cash In Transit Armored Vehicle Money Truck-specificatie.

4,250 liter turbo

Onder de kap van deze loodzware bedrijfsauto ligt een motor die qua cilinderinhoud groter is dan bij de Audi RS6. De Mercedes Vario is namelijk voorzien van de OM904-turbodiesel. Deze 4.250 cc grote viercilinder stampt er 136 pk uit. Het maximum draaimoment bedraagt 520 Nm. De pk-gewichts verhouding is niet ideaal, want de auto weegt 6.550 kilogram.

Altijd en overal 80 km/u

Maar dat heeft als voordeel dat deze Audi RS6 concurrent altijd en overal zo’n 80 km/u kan halen. Ook door wegblokkeringen, hekken, drempels, muurtjes en andere verpserringen is de maximumsnelheid gewoon 80 km/u. Dat is een essentieel verschil met de gangbare RS6.

Kogelvrij

Natuurlijk duurt het even voordat je de politie zoek rijdt in hun Audi A6’jes, maar wat willen ze doen? Want dit apparaat is gewoon kogelvrij. Niet alleen tegen gangbare handwapens, maar een Avtomat Kalashnikov Model 47 heeft geen kans bij deze gepantserde Audi RS6 concurrent.

Concullega’s

En daarmee hebben we nog een essentieel voordeel te pakken, want de concullega’s zijn in die branche vaak niet de meest vriendelijke, attente en correcte heerschappen. Dus ook als er een andere brigade ramkraken aan het plegen is, kunnen ze jou niets maken. Lekker toch?

Interesse

Geinteresseerd in deze onverwachte RS6 concurrent? Dan moet je wel even 10.500 (plus btw) ergens zien ‘te pinnen’, om deze auto aan te kunnen schaffen. Ach, staat vast ergens nog wel een RS6. De Marktplaats advertentie check je hier.