Heftigere GR Yaris met 300 pk aangekondigd

We zijn eigenlijk heel erg benieuwd naar de Toyota GR Corolla. Ja, de Yaris-derivaat is misschien heftiger en specialer. Maar als je een gezin hebt, enkele kinderen en daadwerkelijk de auto moet gebruiken waarvoor deze bedoeld is (forenzen en kindertjes droppen bij de opvang), dan is een iets volwassenere auto geen verkeerd idee.

Heftigere GR Yaris

Helaas mag het niet zo zijn, wij Europeanen kunnen niet genieten van de geneugten die de GR Corolla aanbiedt. Maar goed nieuws voor hen die de sterkere motor uit die Corolla willen. Die komt namelijk naar de GR Yaris! Dat meldt Autocar in een interview met Naoyuki Sakamoto, de hoofdingenieur van Gazoo Racing. De G16E-GTS is normaal gesproken goed voor zo’n 261 pk en 360 Nm. Maar de motor uit de GT Corolla Morizo is aanzienlijk sterker.

Deze levert namelijk 300 pk en 400 Nm. Net als de Corolla Morizo zal de Yaris Morizo niet alleen sterker zijn, maar ook lichter. De achterbank zal verwijderd worden, net als de stereo. De airco-unit zal een stuk eenvoudiger zijn. Ook de close-ratio-transmissie van de snelle Corolla gaan naar de GR Yaris Morizo. Deze bak is in basis hetzelfde als die van de reguliere GR Yaris en GR Corolla, maar dan met kortere overbrengingen voor meer sprintvermogen.

Balans

Kortom, een nog giftigere hatchback. Dan koop je er maar een oude Avensis of Previa bij voor de familie. Wel erg leuk is het antwoord van Naoyuki Sakamoto op de vraag of er ook speciale launch- en driftmodi beschikbaar komen: nee! Men vertrouwt namelijk op de natuurlijke balans van de auto waarmee je voldoende lol moet kunnen beleven. Er komt geen software die fun moet simuleren.

Dan tot slotte nog de GR86 met de G16E-motor. Op dit moment test Toyota de driecilinder turbo in de GR86. Dat klinkt perfect voor Nederland: meer vermogen, meer koppel en hoogstwaarschijnlijk minder uitstoot. Reken daar echter niet op, daar de GR86 kort leverbaar is in Europa. Het zijn niet zozeer de emissie-eisen die niet meewerken, maar de veiligheidseisen. Dus hoe gaaf die versie zou zijn- als deze al komt natuurlijk -, voor ons is deze niet van belang.

