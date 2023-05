Volvo XC40 Recharge 2024 achterwielaandrijving – rijtest

Een grotere accu en een switch naar achterwielaandrijving zorgen voor een veel grotere range voor de Volvo XC40 en C40.

Soms gebeuren er opeens interessante dingen in de autowereld. Als je tenminste een beetje een auto-nerd bent. De Volvo XC40 is al even onder ons en is gebaseerd op het compacte platform van Volvo: het CMA platform. Op basis van dit platform kunnen volledig elektrische auto’s worden gebouwd, maar ook benzines, diesels en PHEV’s. Concerngenoten Polestar 2 en de Lynck&Co 1 zijn ook gebaseerd op ditzelfde platform. Het is dus nogal flexibel, maar wat er tot nu toe gebeurde is (blijkbaar) nog maar het begin.

De XC40 (en zustermodellen) waren namelijk in de basis voorwielaangedreven, en optioneel vierwielaangedreven (AWD). Met de lancering van modeljaar 2024 “bouwt” Volvo echter de XC40 om naar achterwielaandrijving. De laatste Volvo die het vermogen louter naar de achterwielen stuurde was de Volvo 940 en die ging 25 geleden al uit productie.

Waarom achterwielaandrijving voor de XC40 en C40

Kort gezegd: er is een limiet aan hoeveel vermogen er naar de voorwielen gestuurd kan worden. De vooras moet ook nog sturen en te veel pk’s verwerken is een combinatie die slecht houdbaar is. Het helpt daarbij ook niet dat elektromotoren direct al hun koppel kunnen loslaten. Voor meer comfort en veiligheid is het dus logischer om elektrische auto’s als achterwielaandrijver te ontwikkelen.

Grotere dichtheid accupakket

Accu’s zijn zwaar en nemen veel ruimte in, vandaar dat fabrikanten naarstig zoeken naar verbeteringen. In het geval van de Volvo XC40 (en C40) is dat gelukt. De energiedichtheid is met 5% toegenomen. Het zijn geen reuzestappen, maar we moeten bij EV’s helaas nog concluderen dat de kleine beetjes zwaar meetellen.

Het accupakket is uiteraard verwerkt in de bodem en heeft een slimme constructie. Onderaan heeft de accu een H-vorm, de bovenste laag heeft een T-vorm, waardoor er nog genoeg ruimte in het interieur overblijft.

Er komen twee varianten van het accupakket, bij het grootste accupakket kan een extra motor worden gespecificeerd. Combineer dat met de twee modelvarianten XC40 en C40 en het totaal aan nieuwe varianten telt op tot zes stuks. De iets gestroomlijnder C40 komt 8-16 km verder op een acculading, terwijl de Twin Motor 31-35 km minder ver komt.

Erg positief is dat alle versies een stuk verder komen dan voorheen, met een uitschieter naar 581 km voor de C40 met grote accu en achterwielaandrijving. Grofweg is er 100 km actieradius bijgekomen, wat simpelweg echt de moeite is.

WLTP range verschillende varianten Volvo C40 en XC40

C40 Recharge Single Motor 69kWh 477km

C40 Recharge Twin Motor 82kWh 550km

C40 Recharge Single Motor Extended Range 82kWh 581km

XC40 Recharge Single Motor 69kWh 461km

XC40 Recharge Twin Motor 82kWh 538km

XC40 Recharge Single Motor Extended Range 82kWh 573km

Achterwielaandrijving!

Bij veel petrolheads (electric-heads) gaan de oogjes glimmen als we het over achterwielaandrijving hebben. Het is tenslotte het concept wat Formule 1 auto’s en de meeste sportauto’s gebruiken. Om het enthousiasme een beetje af te remmen: als een Volvo medewerker zwetend ’s-nachts wakker wordt, dan is dat omdat hij of zij een nare droom over botsende auto’s heeft gehad. Ondanks de best coole looks is Volvo onderhuids een nogal braaf merk geworden, die nu al hun auto’s begrensd op 180 km/u. En ja ze kunnen in theorie allemaal veel harder, veel harder.

Gezien Volvo’s missie op het gebied van verkeersveiligheid stond een daadwerkelijk dynamisch rijkarakter niet hoog op de wensenlijst voor de vernieuwde XC40 en C40. Bij rustig rijden voel je weinig verschil, maar met iets dynamischere rijstijl wordt duidelijk dat de XC40 en C40 erop vooruit zijn gegaan. Er is meer rust in de besturing en je voelt dat de achterwielen de auto duwen.

Duw je de XC40 en C40 Recharge meer naar de grens en de elektronica trekt subiet het vangnet aan. ESP en tractiecontrole kunnen niet uit en laten geen enkele ook maar enigszins glijdende beweging toe. Het is voor een crossover waarmee je vooral de familie veilig wil vervoeren niet echt een ramp. Maar leuk, nee dat is het eigenlijk ook niet. Overigens rijdt, stuurt, remt en accelereert de XC40 Recharge (en C40) voorbeeldig als je normaal onderweg. Het is echt een rustgevende auto waarmee je je accu snel en makkelijk leeg kan rijden.

De prestaties houdt Volvo nog even onder de pet, maar de AWD zal weer onder 5 seconden voor de sprint naar de 100 duiken en de andere versies doen daar net iets langer dan 7 seconden over. We kregen de kans met beiden versies te rijden: de AWD is méér dan snel genoeg, gezien het weinig dynamische karakter is het vermogen zelfs een beetje overkill. De C40 Single Engine Long Range was ook al vlot genoeg.

Sneller laden Volvo XC40 en C40 Recharge

Grote accu’s zijn fijn voor de range, maar moeten gekoppeld worden aan fatsoenlijke laadmogelijkheden. Aan de AC lader (thuis en publiek) halen C40 en XC40 via drie fasen net als voorheen maximaal met 11 kW.

Het DC snelladen is verbeterd voor het grote accupakket: maximaal wordt 205 kW gehaald. Van 10-80% laden gaat in 28 minuten, wat 12 minuten sneller (!) is dan voorheen. Ook dit is weer de moeite waard. Bij het kleinere accupakket is de laadsnelheid maximaal 130 kW.

Ruimte en een trekhaak

Niet voor niets scoort de XC40 bijzonder goed in de verkoopstatistieken in Nederland. De ruimte binnenin is dik voor elkaar, ook voor volwassenen kunnen achterin goed zitten. De bagageruimte is met 414 liter aan ruimte prima en voorin is nog een frunk te vinden, die 31 liter groot is. Leuk voor de laadkabel (als je die niet zo vaak gebruikt) of sneeuwkettingen.

Indeling en vooral materialen zijn net even anders dan bij andere merken, zonder dat het te moeilijk en geforceerd anders is. Volvo koos er enkele jaren geleden voor om zwaar in te zetten op Google voor de infotainment software. Het op Android gebaseerde systeem, maakt gebruik van veel Google diensten.

De integratie met de rest van de auto wordt steeds beter, dus zie je bijvoorbeeld navigatie aanwijzingen ook voor je neus. De Google Maps gebaseerde navigatie weet hoe vol de accu nog is en heeft informatie over deze bezetting van laadpalen.

Voor de caravan liefhebbers onder jullie is het goed om te weten dat de Volvo XC40 en C40 een trekgewicht van 1.500kg heeft en dat het systeem Trailer Stability Assist helpt om de boel in gareel te houden. Helaas stort de range bij het trekken van caravans nogal, zoals we ooit al eens ervoeren in onze test van elektrische auto’s met caravans.

Conclusie

Een auto die al prima verkocht is nog beter geworden. We zullen de vernieuwde Volvo C40 en XC40 niet meenemen naar een driftcursus, maar een echt nadeel is het bijna niet te noemen. Met meer range, betere snellaadmogelijkheden en beter weggedrag, gaan de elektrische Volvo C40 en XC40 vast een zonnige toekomst tegemoet.