De geschiedenis van de kleine Volvo!

We werpen een blik op de kleine Volvo.

Nog niet zo lang geleden kondigde Volvo een nieuw model aan. Althans, ze kondigden aan dat er een nieuw model gaat komen. Geheel volgens de trend gaat dat een crossover worden, uiteraard. Geheel tegen de trend in zal het een kleinere auto gaan worden! Tegenwoordig zoeken autofabrikanten het hogerop. Het is bijna niet meer te doen om een kleine betaalbare auto aan de Euro7-normering te laten voldoen. En een goedkope elektrische auto zit er ook nog niet in.

Maar het Zweedse merk ziet het wel zitten om met een klein modelletje te komen. Volvo heeft een beetje een ambivalente verstandhouding gehad met kleine auto’s. Ze doen niet altijd aan kleine auto’s en als ze het doen, is de invulling bijna altijd compleet anders.

Volvo 66 Kombi

1975

Heel lang heeft de kleine Volvo een Nederlands tintje. Dat komt omdat veel kleine Volvo’s in Nederland gebouwd zijn. De eerste was zelfs een Nederlandse auto. De Volvo 66 was namelijk niets meer dan een doorontwikkelde DAF 66. In 1975 staat dit modelletje tussen de grote Volvo’s in de showroom. Je kan kiezen uit een guitig sedannetje of de Volvo 66 Kombi, een soort stationwagon-achtige versie met drie deuren.

Moderne marketinggoeroes noemen dit tegenwoordig een Shooting Brake. Onder de kap vinden we geen Daf- of Volvo-motor, maar viercilinders van Renault. Uiteindelijk zijn er meer dan 100.000 van gebouwd in 5 jaar tijd. In 1980 haalt Volvo het mode uit productie. Het is tijd voor iets groters.

Volvo 343

1976

Ook hier een meer dan Nederlands tintje. Deze kleine Volvo is eigenlijk een heel grote DAF. Volvo nam de complete personenwagendivisie van Daf over, dus ook de projecten waarmee ze bezig waren bij Daf, zoals Project P900. DAF was naarstig op zoek naar een fabrikant om mee samen te werken om techniek te leveren, DAF bouwde geen eigen motoren.

De samenwerking met Renault verliep uitstekend voor de kleine DAF-modellen en de Volvo 66 Kombi, dus besloten de Zweden om toch het P900-project door te zetten. De 343 komt in 1976 op de markt, latere modellen volgen. Uiteindelijk blijft de door John de Vries ontworpen auto tot 1991 op de markt.

Volvo Electric Car Concept

1977

Het idee van een kleine Volvo die geheel elektrisch is, is dus niet nieuw. Het Zweedse merk dacht er al aan in 1977! De auto komt nog uit de tijd dat we lachten om elektrische auto’s, zowel qua specificaties als design. De Volvo Electric Car Concept is niet bepaald een Tesla Model S of Porsche Taycan.

Het concept-wagentje was strikt een tweezitter. Net als de Peugeot 1007 heeft de auto een schuifdeur. Het idee erachter was dat de auto gebruikt kon worden als bestelwagentje voor stedelijke gebieden. Snel was het apparaat niet, want bij 70 km/u is de koek op. Als je een beetje normaal reed, kon je twee uur rijden op een accu. Laden duurde 10 uur.

Volvo Tundra Concept

1979

Je kan van de Volvo 343 zeggen wat je wil, maar het is absoluut geen sexy auto. Natuurlijk, een 345 GLT met mistlampen en lichtmetalen velgen was best dik, maar de Volvo-lijnvoering beroerde de autoziel niet, toch? Bertone mocht op basis van de 343 iets fraais maken. Meneer Marcello Gandini (bekend van de Lamborghini Miura en Countach, onder anderen) ontwerpt de Volvo Tundra Concept. De hoge heren van het Zweedse merk vinden het ontwerp leuk voor een autoshow, maar veel te frivool voor een Volvo. De Zweden nemen het model niet in productie. Een paar jaar later zien we dat het design toegepast wordt voor de Citroën BX.

Volvo LCP Concept

1983

Volvo ziet in dat het efficiënter een auto moet kunnen bouwen. Vergeet niet dat in de jaren ’70 en ’80 Volvo’s echt rijdende tanks zijn. Uitgangspunt was ditmaal niet de motor, maar de auto. Volvo werkte met veel verschillende lichte materialen als plastic, aluminium en zelfs magnesium.

Dat materiaal is ook gebruikt voor de Campagnolo-velgjes. Volvo wist het gewicht onder de 700 kilogram te houden. Er zijn diverse motoren getest in dit autootje, waaronder een kleine diesel van Ricardo (dat nu de transmissies maakt voor Bugatti en de motoren van McLaren heeft ontwikkeld).

Het apparaat kan in 11 tellen naar de 100 km/u snellen een top van 177 km/u halen. De transmissie is geen handbak, maar een CVT. Een laag verbruik was natuurlijk het uitgangspunt: 1 op 28 moest je kunnen halen.

Volvo 480

1986

De Volvo 480 is de Pieter Omtzigt onder de auto’s. Onder aan de streep heb je er niet veel aan, maar hij is lekker dwars én velen hebben er een zwak voor. De Volvo 480 – wederom getekend door John de Vries – is een heerlijk eigenwijze shooting brake met klapkoplampen. Het is de eerste voorwielaangedreven Volvo op dat moment, vele andere zouden volgen. Uiteraard werd dit model ook in Nederland gebouwd. De 480 is trager dan dat ‘ie eruit ziet, zelfs de Turbo-versie heeft slechts 120 pk.

Volvo SCC

2001

Volvo doet goede zaken rond deze periode. De Volvo S40 en V40 zijn enorm populair. Ondanks dat dit gewoon luxe-Carisma’s zijn, is het de lease-favoriet van velen. En ja, geef maar toe, ook jouw buurman had een V40 1.8 Europa, net als de rest van alle andere buurmannen in Nederland. De Volvo SCC was een model ónder de S40, dus een C-segment auto. Het idee van de SCC was om zo veel mogelijk veiligheidsfeatures in één auto te proppen. Dat lukte heel erg aardig. Het meest opvallend zijn de ‘open’ A-stijl, waardoor je geen dode hoek hebt. Qua styling is het duidelijk dat deze kleine Volvo een voorbode blijkt te zijn van een model dat we heel goed kennen.

Volvo 3CC Concept

2004

Een kleine Volvo die vriendelijk is voor het milieu. Het Zweedse merk denkt er ook in 2004 al aan. De 3CC is een compacte auto met een bijzonder layout qua stoelen. Er zijn er twee voorin en slechts één zitplaats achteraan. De motor is elektrisch en zorgt voor adequate prestaties: van 0-100 km/u sprinten door 10 seconden en de topsnelheid is 135 km/u. Qua styling is het een doorontwikkeling van de SCC en begint de auto heel veel te lijken op een model dat we dus heel erg goed kennen.

Volvo C30

2006

En dat is de Volvo C30! Het is een premium C-segment hatchback die het moest opnemen tegen auto’s als de Audi A3, BMW 1 Serie en Mercedes-Benz C-Klasse Sportcoupé (ja, dat ding). Waar de BMW aanvankelijk er alleen als vijfdeurs is, kun je de C30 alleen als driedeurs krijgen.

Nou ja, dat deur moet je niet al te letterlijk nemen, want de achterklep is een achterruit die open gaat. Wil je een praktischere variant, kun je kiezen voor de technisch identieke S40 en V50. De Volvo C30 is onder andere verkrijgbaar met enkele heel erg dikke motoren. Wat te denken van de T5 en D5, beide dikke vijfcilinder turboblokken met behoorlijk wat tuningspotentie.

Volvo ReCharge Concept

2007

In 2007 is al duidelijk dat we ooit iets anders moeten gaan gebruiken dan fossiele brandstoffen, maar de EV-techniek staat simpelweg te ver in de kinderschoenen. Net zoals waterstof op dit moment. De Volvo ReCharge concept verschijnt in 2007 en is een plug-in hybride. In tegenstelling tot veel PHEV’s die zullen volgen, ligt de nadruk echt op het elektrische aspect.

Het is namelijk mogelijk om 100 km af te leggen op een lading! Met een Outlander (die jaren later pas op de markt komt) ben je blij als je 10 km elektrisch kan rijden. Wel een verschil: die Outlander kun je kopen, er komt geen productieversie van de ReCharge Concept.

Volvo C30 BEV

2009

Volvo was in 2009 druk bezig met een kleine elektrische auto. De C30 BEV is een volledig elektrische C30. Hij ziet er niet alleen vlot uit, hij is dat op zich ook wel, want in 11 seconden tijd rij je al 100 km/u. De top is 130 km/u en op een volle accu kun je 150 km halen. Nog geen denderende waarden, maar het is tenminste een begin. De C30 BEV is een showcase voor een model dat rond 2015 op de markt moet komen, met een PHEV die in 2012 moet verschijnen.

Op beide wachten we nu in 2022 nog steeds. De bedoelingen zijn in elk geval goed. Een rijdend prototype verschijnt in 2010. In principe is de pers er vrij lovend over, het apparaat rijdt prima, want Volvo heeft zorg gedragen dat de C30 slechts 100 kg zwaarder is dan de gewone dieselversie. Helaas is de 22,7 kWh-batterij te klein om een realistische range te realiseren.

Volvo C30 DRIVe Electric

2011

Ook het elektrische prototype krijgt een facelift en een nieuwe naam: C30 DRIVe Electric. De auto maakt gebruik van wat ingrepen van de DRIVe-dieselmodellen, zoals de kleine wieltjes met lage rolweerstand. Net als de BMW 1 Serie EV kun je de C30 DRIVe tegen een torenhoog bedrag per maand leasen voor zo’n twee mille per maand.

De accu krijgt geen wezenlijke update, de motoren ook niet. De C30 DRIVe Electric is niet echt een interessante propositie. Het is vooral duidelijk dat er nog heel veel moet gebeuren om de kleine Volvo met elektromotor salonfähig te maken.

Volvo V40

2013

Uiteindelijk komen al die elektrische modellen op basis van de Volvo C30 niet op de markt. Daar zijn een paar redenen voor. Kleine afzetmarkt, het model was al ver in zijn loopbaan, hoge ontwikkelingskosten, net een recessie achter de rug én Volvo was net los van Ford. De Volvo V40 is een vrij conventionele vijfdeurs hatchback die rechtstreeks concurreert met de Audi A3 Sportback.

De milieuvriendelijke modellen zijn gek genoeg allemaal diesels. Hoe krom de regeling is, blijkt wel wanneer de V40 D4 met 190 pk goed is voor lage bijtelling. De linkerbaan zat er vol mee. Ondanks dat het een compleet andere auto is dan de C30, staat de V40 wel degelijk op een doorontwikkeld platform van de Focus. Ook worden er nog enkele Ford en PSA-motoren gebruikt.

