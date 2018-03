Dit zijn 8 leasetoppers van Genève

Binnenkort een auto van de zaak uitzoeken en wil je een beetje modern voor komen rijden? Check dan dit overzicht!

Geneve wordt gezien als een van de belangrijkste autobeurzen ter wereld. Dat is op zich ook wel logisch, want Geneve is net even anders dan alle andere beurzen. Ten eerste heeft Zwitserland, de natie waarin Geneve resideert geen eigen auto-industrie van betekenis. Dus het is niet zo als op de NAIAS (Detroit), waar bijvoorbeeld de Amerikaanse merken traditioneel groots uitpakken. Nog een groot verschil is dat Geneve elk jaar zijn deuren opent, in tegenstelling tot de IAA Frankfurt en Salon van Parijs (die worden om het jaar georganiseerd). Als laatste is Geneve vrij klein. Je kunt met gemak alles in een dag bekijken. Omdat de afmetingen vrij gering zijn, nemen fabrikanten vaak alleen hun grootste noviteiten mee. Uiteraard zitten daar ook de nodige conceptmodellen tussen, maar de belangrijkste leasetoppers worden niet vergeten. Dat zijn immers de modellen die zo spoedig mogelijk in de showrooms staan om jou te verleiden voor een proefrit, koffie en folder. De oogst was dit jaar een tikje mager, maar toch: dit zijn de 9 belangrijkste auto’s die nu op de Salon van Genève staan.

Toyota Aygo

Een A-segment auto als leasetopper? Jazeker! De Aygo is populair als zakelijk vervoer, voor veel mensen is het hun eerste leaseauto. Je begint als junior-assistant-managing-operator en mag een autootje uitzoeken voor 300 per maand. Dan zit een nieuwe CLS er niet in. Ook is de Toyota Aygo enorm populair als auto voor de Private Lease. Wat is er zo bijzonder aan deze Toyota Aygo? Allereerst het uiterlijk! Kijk er alleen al naar. Natuurlijk is het niet de mooiste auto ter wereld, maar voor een auto van dit formaat heeft hij zeker zijn eigen smoel. Een saai autootje is het niet meer.

Citroen C4 Cactus

Bij Toyota maken ze de modellen wat extroverter, bij Citroen gaan ze juist de andere kant op. De C4 Cactus zijn grote kenmerk was natuurlijk de airbumps. Persoonlijk vond ik ze geniaal. Ze waren zeer functioneel en qua design zeer onderscheidend. Dat is altijd een grote kracht van Citroen geweest. Maar blijkbaar waren de airbumps voor de C4 Cactus hetzelfde als de boemerang achterlichten voor de 3200GT: kenmerkend, maar ook de beperkende factor qua commercieel succes. Citroen zal er ongetwijfeld onderzoek naar gedaan hebben om tot een dergelijke conclusie te komen. Middelmaat verkoopt inderdaad beter.

Kia Ceed

Over middelmaat gesproken, dat is precies wat we van de Kia Ceed kunnen verwachten. Dat klinkt veel negatiever dan dat het is. Wat Kia bereikt heeft de afgelopen paar jaren is bijzonder knap. Tegenwoordig is Kia een volwaardige speler in de markt waar je moeilijk omheen komt. Het totaalplaatje klopt gewoon, zo ook bij deze Ceed. Zie het een beetje als de Koreaanse Volkswagen Golf: niet spannend, maar ook weinig om op af te geven. De nieuwe Ceed is leverbaar met een 1.0 T-GDI driepitter (120 pk) of 1.4 T-GDI met viercilinder (140 pk). Veelrijders kunnen opteren voor een 1.6 CRDI met 115 of 136 pk. Enig smetje op het blazoen: de vorige Kia Cee’d (inderdaad, met apostrof) was wat spannender gelijnd.

Toyota Auris

Mocht een Kia Ceed net even te saai zijn, kijk dan naar de nieuwe Toyota Auris. Huh, een Toyota niet saai? Nope, want de tweede Toyota in dit lijstje heeft een markant uiterlijk meegekregen. Zeker met het zwarte dak en grote wielen is het best een dikke auto om te zien. Niet alleen voor een Toyota, maar ook voor een willekeurige andere C-segmenter. Zoals alle nieuwe Toyota’s is een diesel niet meer mogelijk. Er is keuze uit een nieuwe 1.2T en niet één, maar twee hybride varianten. Eentje met 122 pk (meh) en eentje met maar liefst 200 pk. Lang leve het milieu!

Peugeot 508

Het D-segment ligt redelijk op zijn gat. Voorheen was het aanbod van middenklasse sedans bizar groot, tegenwoordig neemt de populariteit af. Veel merken proberen het niet eens meer (Primera, Galant, Accord, Legacy, Kizashi) of hebben nog een zwaar verouderd model in de showrooms staan. Peugeot laat zich niet uit het veld slaan en komt met de tweede generatie van de 508, een bijzonder gewaagde (en geslaagde) fastback. Zeker als je de nieuwe 508 vergelijkt met de oude. Of je het nu mooi of lelijk vind: het is in elk geval origineel. Qua motoren is het minder vernieuwend. Peugeot ziet overduidelijk nog markt voor de diesel in dit segment: je kunt kiezen uit verschillende varianten met 130, 160 of 180 pk. Benzinerijders kunnen kiezen uit 180 of liefst 225 pk! Een hybride (PHEV) volgt een jaar later.

Volvo V60

Deze auto behoeft eigenlijk geen toelichting. De V60 is allerminst een verrassing. Volvo is in rap tempo al hun modellen aan het vernieuwen en de V60 is daarin een belangrijke schakel. Het is makkelijk om de auto een ‘te heet gewassen V90′ te noemen. Dat valt op zich wel mee, de verhoudingen lijken wat anders te zijn. Daarbij: Volvo’s lijken traditioneel behoorlijk sterk op elkaar. Knappe jongen die een 240, 740 en 940 uit elkaar kan houden. En ten opzichte van de vorige V60 is de nieuwe compleet anders. Hij is te bestellen met de bekende benzinemotoren (T4 en T5) en diesels (D3). Uiteraard volgt er een T8 Hybride, of er ook een minder potente hybride komt is vooralsnog niet duidelijk. Wat we wel weten is dat dit de laatste dieselmotoren zijn die Volvo zal leveren.

Audi A6

Ook in het hoge segment wordt volop geleased. Sterker nog, we zijn benieuwd wie naar de Volkswagen Audi dealer stapt en een A6 cash komt aftikken. De A6 is strakker en sportiever dan voorheen. Check deze video, waarin Wouter spreekt met de designer van de nieuwe A6. Grootste wijziging is de techniek, alle A6’en zijn nu ‘mild hybride’ met een 48V motor. Dat klinkt indrukwekkender dan dat het is, het zorgt voor een marginaal lager verbruik op papier. Daar zal op asfalt niet veel van overblijven. In eerste instantie komen er een 3.0 V6 Turbo benzine (354 pk) en een 3.0 V6 TDI met 286 pk. Hybride’s, Plugins, volledig elektrisch, waterstof of zelfs aardgas is nog geen optie op de laatste exponent van het merk dat Voorsprong Door Techniek hanteert als slogan.

Jaguar I-PACE

Geinig om te zijn dat alle Duitse merken ‘bezig zijn’ met een dergelijke auto, maar dat je bij Jaguar de auto al kunt bestellen. Kan bij Tesla al jaren, maar goed. De Jaguar I-PACE is de belangrijkste Jaguar van dit moment. Helaas heeft het niets te maken met gave Jaguars van weleer. Het is een medium-sized crossover. Mocht je een Tesla overwegen, maar wil je liever een beroemd automerk dan is de I-PACE een uitstekende keuze. Nog een voordeel ten opzichte van Tesla’s is dat het interieur een heel stuk hoogwaardiger is. De motor levert 400 pk en kan ongeveer 500 km op een ‘tank’ rijden. De auto is goedkoop te rijden (4% bijtelling dit jaar), maar dat is wel over minimaal 80.000 euro. Slik.