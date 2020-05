Heiligschennis? Oude Mercedes worden elektrische auto’s

Een klassieke Mercedes geëlektrificeerd met een stekker. Toekomstbestendige oplossing of heiligschennis?

Een oudere auto is soms kunst om naar te kijken. De lijnen en vormen die toen werden gebruikt zie je nu bijna niet meer terug. Wat je ook niet meer terugziet is de oude, vervuilende techniek voor de verbrandingsmotoren uit die tijd. Een oldtimer een tweede leven geven met een elektrische aandrijflijn kan een oplossing zijn. Of iedereen daar ook gecharmeerd van is, is een tweede.

De Belgisch/Nederlandse startup Monceau Automobiles heeft bekendgemaakt klassiekers nieuw leven in te blazen met een elektrische aandrijflijn. Het bedrijf is van plan om modellen van Mercedes uit de jaren 60, 70 of 80 van een batterij en een elektromotor te voorzien. De eerste modellen waar Monceau Automobiles mee aan de slag gaat is de SLC en de SL.

Actieradius

De actieradius van de elektrische Mercedes ligt volgens de startup op bijna 300 kilometer en de acceleratie naar 100 km/u moet in minder dan 7 seconden gedaan zijn. Monceau Automobiles werkt met onder andere het Duitse TeKshift en het Nederlandse Power Battery als leveranciers. Laatstgenoemde is gespecialiseerd in het maken van vloeistof-gekoelde batterijmodules. TeKshift is een leverancier van engineering diensten en heeft diverse autofabrikanten en de Formule E als klanten.

Kosten

Leveringen van een elektrische Mercedes eSLC en eSL van Monceau Automobiles start begin 2021. Naast de aandrijflijn, worden de auto’s ook gerestaureerd. Goedkoop is het allemaal niet. Prijzen beginnen bij 159.000 euro exclusief belastingen. Dat is inclusief de auto