Ferrari overweegt IndyCar door F1-plafond

Ferrari denkt aan een deelname aan de IndyCar vanwege het strenge naderende budgetplafond voor de Formule 1.

Vanaf volgend jaar is het al zover. Dan krijgen Formule 1-teams te maken met een budgetplafond van maximaal 145 miljoen euro. Met name de grote teams worden geraakt door dit plafond, aangezien ze het meeste geld pompen in de koningsklasse van de autosport. Door deze nieuwe regel overweegt Ferrari om ook deel te nemen aan een andere autosport, namelijk Indycar.

Met het budgetplafond komt er voor Scuderia Ferrari een zak met geld op de begroting vrij. In een interview met de Italiaanse tak van Sky Sports impliceert teamverantwoordelijke Mattia Binotto dit geld voor andere doeleinden te willen gebruiken.

Met een deelname van Ferrari aan de Indycar blijven banen binnen het team behouden. Binotto zegt dat Ferrari een grote sociale verantwoordelijk draagt richting zijn medewerkers. Door een deel van de medewerkers te laten verhuizen naar de Indycar voorkomt het team gedwongen ontslagen.

De keuze voor Indycar is voor Ferrari nog niet honderd procent gemaakt. Binotto zegt dat het raceteam ook kijkt naar onder andere endurance racekampioenschappen. De Italianen moeten hoe dan ook een keuze maken. Dat niet iedereen deel kan blijven uitmaken van het Formule 1-team is door het ingestelde budgetplafond een zekerheid.