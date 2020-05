Geen klus is te zwaar voor de Hennessey Goliath 700

Of je nu iets moet trekken of moet afleveren. Met de Hennessey Goliath 700 kan het allemaal.

Omstanders zullen schrikken wanneer je met dit gevaarte in de woonwijk komt aanzetten, maar in de Verenigde Staten is zo’n Hennessey Goliath 700 de gewoonste zaak van de wereld. Het is de nieuwste creatie van de tuner uit Texas op basis van de GMC Sierra en de Chevrolet Silverado.

Beide pickups zijn verwant aan elkaar en aan de basis ligt hier in een 6.2-liter V8. Op de brute bedrijfswagen monteert Hennessey een 2.9-liter grote supercharger. Het vermogen komt daarmee op 700 pk. Mind you: normaal gesproken is de flinke achtcilinder goed voor 420 pk. Het vermogen gaat er dus flink op vooruit. De tuner spreekt over een 0-60 mph acceleratie van 4,3 seconden.

De Hennessey Goliath 700 is nog een soort van zeldzaam ook. Tenminste, de tuner gaat er niet verschrikkelijk veel van maken. Het bedrijf mikt op een maximale productie van 100 stuks per jaar.

Er is wel meer gedaan om die 700 brullende paarden in goede banen te leiden. Zo is onder meer de krukas verstevigd. Verder bestaat het Hennessey Goliath 700-pakket uit een 15 cm verhoging, 20-inch velgen op 35-inch offroad banden en een nieuwe voorbumper met LED-verlichting. Voor die laatste zaken moet je wel bijlappen.

De tuning komt met een stevig prijskaartje. Alleen al de supercharger kost je 29.950 dollar. Het is wel zo dat Hennessey drie jaar of 36.000 mijl garantie op je omgebouwde pickup. Toch een geruststelling.