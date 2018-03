Deze merken zie je het meest als oldtimer in Nederland

Het aantal oldtimers in Nederland neemt snel toe, maar welke merken zien we eigenlijk het meest?

Het CBS heeft op basis van gegevens van het RDW onderzocht hoeveel auto’s er in Nederland rondrijden met de oldtimerstatus. Dat betekent dus dat ze veertig jaar of ouder moeten zijn, in dit onderzoek. Om te beginnen kwam daaruit naar voren dat het aantal oldtimers is toegenomen, met liefst 24% sinds 2014. Of dat komt doordat we geen rente meer op onze spaarrekening krijgen of dat er gewoon meer liefhebbers zijn, dat is niet bekend. Op 1 januari 2014 stonden er ongeveer 115.000 oldtimers geregistreerd, inmiddels zijn dat er 141.000. Niet al deze auto’s zijn overigens op straat te vinden, ongeveer een kwart van de auto’s is geschorst.

Maar welke merken auto’s zien we nu eigenlijk het meest als klassieker? Ook dat zocht het CBS voor ons uit.

Merk Aantal Volkswagen 18.710 Mercedes 11.600 Citroën 9.360 Volvo 8.920 Ford 8.430 MG 7.030 Fiat 6.590 Opel 6.520 Triumph 4.780 Chevrolet 4.450

Volkswagen, Mercedes en Citroën zijn dus de merken met de meeste klassiekers op de weg, met Volvo en Ford op de hielen. Meest opvallend zijn misschien wel MG, Triumph en Chevrolet in deze lijst. Vraag me niet waarom, maar ik had verwacht Peugeot of Renault te zien in deze lijst. Niet Audi natuurlijk, dat heeft te weinig gedaan destijds. En BMW? Ze waren wel actief, met name na de oorlog. Maar ze draaiden blijkbaar te weinig of te beroerd gebouwd liefhebbersspul in elkaar om nu in de top tien te eindigen. Of het stond allemaal in de garage van die ene man uit Colorado.

Overigens is de gemiddelde klassieker ongeveer 50 jaar oud en zijn er 265 auto’s die meer dan honderd jaar oud zijn!

Fotocredit: @Qoekje via Autojunk.nl