Helaas: Aston Martin Vanquish Vision gaat tóch niet in productie

Of is het eigenlijk niet erg dat Aston Martin een Vanquish met middenmotor laat voor wat het is?

Aston Martin had in 2019 grote plannen. Er waren maar liefst drie nieuwe modellen met een middenmotor op komst. We zijn inmiddels vier jaar verder en vooralsnog is alleen de Valkyrie in productie gegaan (met veel pijn en moeite). Hoe zit het met de andere twee, de Valhalla en de Vanquish?

De Valhalla gaat er nog steeds komen, maar wel met een andere motor dan gepland. Deze auto zou eerste een V6 van Aston Martin zelf krijgen, maar dat wordt nu een Mercedes V8. In september gaf deze auto weer een teken van leven, dus de Valhalla is nog steeds in aantocht.

Van de Vanquish met middenmotor hebben we echter al lang niks meer gehoord. Terwijl deze auto al in 2022 op de markt had moeten komen. Deze auto zou ook de V6 krijgen, maar die motor is sowieso geschrapt.

Dat niet alleen, Aston Martin gaat de hele auto laten voor wat het is. Tegenover Car and Driver heeft een woordvoerder laten weten dat het project geschrapt is. De Aston Martin Vanquish Vision zal dus NIET in productie gaan. De Ferrari 296 GTB en de McLaren Artura kunnen opgelucht ademhalen.

Is dit jammer? Aan de ene kant wel, want van het trio middenmotor Aston Martins was dit de fraaiste. Vooral het kontje met de DBS-achtige ducktail en de centrale uitlaten was erg goed gelukt. Daarnaast zou dit de minst dure van de drie zijn.

Aan de andere kant: hebben we echt drie Aston Martins met een middenmotor nodig…? Dat is niet het type auto waar Aston Martin om bekend staat. Dus wat dat betreft is het schrappen van een Vanquish met middenmotor geen enorm gemis. Zeker niet aangezien deze auto slechts een V6 zou krijgen.

Het is overigens niet uitgesloten dat de naam Vanquish nog een comeback gaat maken. Aston Martin maakt alleen duidelijk dat ze geen supercar met een V6 middenmotor meer gaan bouwen.